بسبب نقص المياه... العراق يتخذ قرارا بشأن زراعة محاصيل الشتاء

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الخميس، أنها ستقلص مساحة زراعة المحاصيل الشتوية بنسبة 55 في المئة في موسم 2018-2019 نظرا لنقص المياه.

وذكر البيان أن مساحة الأراضي المروية المزروعة بالقمح لن تزيد على حوالي 315 ألفا و266 هكتارا، بحسب "رويترز".

© Sputnik . Nazek Mohammed بعد النقاش مع إيران... العراق يدعو نظيره التركي لحل عاجل لأزمة المياه

وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، دعا نظيره التركي بن علي يلديريم، إلى التحرك السريع لحل التداعيات السلبية لسد إليسو التركي على حصة العراق في المياه، فيما أكد يلديريم على حرص بلاده على نيل العراق استحقاقه المائي وتجاوز الأزمة الحالية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي في بيان، إن الحلبوسي دعا يلدريم خلال اتصال هاتفي، إلى "لعب دور فاعل لإيجاد حل عاجل وعادل لمشكلة المياه وتداعياتها السلبية على عموم العراق وعلى محافظة البصرة خصوصاً بعدما تسببت به من أزمة إنسانية كبيرة".

وتخشي العراق أن يؤثر سد "إليسو" بتركيا على مخزونها المائي، حيث بدأت تظهر، آثار ملء السد على نهر دجلة في العاصمة بغداد ومدينة الموصل الشمالية، بانخفاض مناسيب المياه إلى حد كبير، وهو ما أثار رعب المواطنين من جفاف سيضرب مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية.