بسبب نقص المياه... العراق يتخذ قرارا بشأن زراعة محاصيل الشتاء

وذكر البيان أن مساحة الأراضي المروية المزروعة بالقمح لن تزيد على حوالي 315 ألفا و266 هكتارا، بحسب "رويترز".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي في بيان، إن الحلبوسي دعا يلدريم خلال اتصال هاتفي، إلى "لعب دور فاعل لإيجاد حل عاجل وعادل لمشكلة المياه وتداعياتها السلبية على عموم العراق وعلى محافظة البصرة خصوصاً بعدما تسببت به من أزمة إنسانية كبيرة".
وتخشي العراق أن يؤثر سد "إليسو" بتركيا على مخزونها المائي، حيث بدأت تظهر، آثار ملء السد على نهر دجلة في العاصمة بغداد ومدينة الموصل الشمالية، بانخفاض مناسيب المياه إلى حد كبير، وهو ما أثار رعب المواطنين من جفاف سيضرب مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)