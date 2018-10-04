انفجارات وتحليق متواصل... طيران التحالف ينفذ غارات عديدة في اليمن

نفذ طيران التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن، 7 غارات على محافظة صنعاء وسط البلاد.

وذكر مصدر عسكري، في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن "طيران التحالف شن 7 غارات على جبل جربان في قرية عمد بمديرية سنحان، مسقط رأس الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، جنوب صنعاء".

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وأضاف أن "الغارات أسفرت عن انفجارات في المنطقة وسط تحليق مستمر".

كما شنت مقاتلات التحالف، عدة غارات جوية استهدفت بها مقاتلي "أنصار الله"، في مديرية عبس غربي محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

وذكر مصدر ميداني لموقع "سبتمبر نت" أن الغارات استهدفت تعزيزات للجملعة كانت متجهة إلى جبهات القتال في المحافظة، مؤكدا أن الغارات أسفرت عن تدمير عدد من العربات التابعة، ومصرع واصابة من كان على متنها.

كما استهدفت مقاتلات التحالف بغارات مماثلة، تجمعات لمقاتلي الجماعة في مديرية مستبأ بالمحافظة ذاتها وفقا لما أوردت المصادر.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/آذار 2015، ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.