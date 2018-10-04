اليمن... عمليات عسكرية لـ"أنصار الله" على تجمعات للقوات السعودية

نفذت جماعة "أنصار الله" عمليات عسكرية جديدة على تجمعات قالت إنها للقوات السعودية.

ونفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات على تجمعات عسكرية للسعودية ومواقعها بـ7 صواريخ "زلزال1" خلال الـ24 الساعة الماضية، حسب وكالة أنباء سبأ.نت. التى تديرها الجماعة فى صنعاء.

© REUTERS / Fawaz Salman الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لـ"أنصار الله" شمال لحج

وقال مصدر عسكري إن القوة الصاروخية "أطلقت ثلاثة صواريخ زلزال1 على تجمعات للجنود السعوديين مناطق متفرقة في الخوبة بجيزان".

وأضاف المصدر: "أن عمليات هجومية للجيش واللجان تمت على عدد من مواقع التحالف في مجازة أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم".

ودارت مواجهات بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة لحج جنوب اليمن.

ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن القائد الميداني في جبهة كرش الشريجة العميد علي المسلمي "أن مواجهات اندلعت عقب محاولة مليشيا الحوثي الانقلابية التسلل باتجاه مرتفعات جبل الضواري في الشريجة بمديرية القبيطة شمال لحج".أضاف العميد المسلمي: "أفشلت قوات الجيش محاولة المليشيا، وأجبرتها على الفرار باتجاه مدينة الراهدة، بعد أن تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها".

في الأثناء، أفادت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله بأن مسلحي الجماعة نفذوا عملية هجومية على مواقع للجيش اليمني في تبة الشرفي والتباب المجاورة في جبهة كرش بمحافظة لحج.

وحسب "المسيرة" ألحقت العملية الهجومية خسائر فادحة في عديد وعتاد القوات الحكومية.