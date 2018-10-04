الكشف عن استثمار سعودي مرتقب في باكستان

أعلنت وزارة البترول الباكستانية أن السعودية وافقت من حيث المبدأ على الاستثمار بمصفاة نفط جديدة في ميناء جوادر بالمياه العميقة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال غلام سرور خان، وزير البترول الباكستاني، للصحفيين إن شركة النفط الوطنية الباكستانية ستشارك في المشروع مع شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.

وأضاف خان واصفا زيارة وفد سعودي: "أظهروا اهتماما بالاستثمار الفوري في المصفاة".

وأكمل سرور: "جلسنا وعقدنا مباحثات أولية معهم وقرر الجانبان من حيث المبدأ أنه سيكون هناك اتفاقا بين الحكومتين".

وأتم الوزير أن التفاصيل الخاصة بتكلفة المصفاة ونطاق عملها، سيتم وضعها في وقت لاحق.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، قد استهل أولى جولاته الخارجية بزيارة السعودية، مشددا على أن العلاقات مع المملكة قديمة ومتأصلة، وستعمل باكستان على تعميقها أكثر.

وفور وصوله للسعودية، زار خان المسجد النبوي في المدينة المنورة، والتقى وزير الطاقة والصناعة خالد الفالح وعددا من المسؤولين السعوديين.

واستقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، رئيس وزراء باكستان، عمران خان.