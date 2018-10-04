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15:09 04 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    سيف الإسلام القذافي

    تأسيس "حراك مانديلا ليبيا" لدعم ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة

    © AFP 2018 / Imed Lamloum
    العالم العربي
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    أعلن، اليوم الخميس، عن تأسيس "حراك مانديلا ليبيا" لدعم مشروع الدكتور سيف الإسلام القذافي والمطالب بضرورة ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة.

    وجاء في بيان للحراك حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه "انطلاقا من دورنا تجاه الشعب الليبي في الداخل والخارج، وتجاه الوطن نعلن نحن أبناء ليبيا الأبية عن تأسيس حراك مانديلا ليبيا الداعم لمشروع  الدكتور سيف الإسلام القذافي والمطالب بضرورة ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة".

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    وأكد الحراك على عدد من الثوابت والمبادئ العامة المتطابقة مع رؤية سيف الإسلام القذافي ومشروعه الخاص بليبيا إذ يقدم الحراك الدعم الكامل لتنفيذ تلك الرؤية والمشروع الذي يعتمد بشكل كبير على الخبرات الليبية الشابة في قيادة المرحلة لما لها من انعكاسات على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية.

    وشدد الحراك في بيانه الأول على ضرورة وقف العنف والاشتباكات التي تقع بين الحين والآخر، ومطالبة كافة القيادات القبلية والسياسية والاجتماعية بالعمل من أجل الوطن الليبي، وتنحية كافة المصالح والأهداف والمكاسب الشخصية جانبا ومد يد التعاون لنبذ العنف وإرساء السلام والأمن والاستقرار.

    وأعلن الحراك 7 أهداف رئيسية من منطلق دعمه الكامل لتأييد ترشح سيف الإسلام القذافي، من المنتظر أن يتم العمل على تحقيقها في الداخل والخارج، وهي:

    1- سيادة الدولة ووحدة التراب الوطني الليبي وتوحيد الصف الليبي وحرمة الدم وصون العرض والشرف.

    2- المساواة التامة بين أبناء الشعب الليبي في الحقوق والواجبات فلا إقصاء ولا تهميش لشخص أو فئة على أساس عرق أو دين أو منطقة جغرافية.

    3-احترام الهوية الليبية بكل مكوناتها عرب وأمازيغ وتوارق و تبو.

    4-العمل على تهيئة المناخ المناسب لعودة المهجرين في الداخل والخارج وإرساء القانون وتفعيل الدور الأمني للحفاظ على حياة الجميع.

    5- التأكيد على دور المؤسستين العسكرية والأمينة ودعوة الشباب للالتحاق بالهيئتين.

    6- التأكيد على دور المجتمع كافة وقياداته القبلية إلى جانب قواته المسلحة والأمنية في محاربة الإرهاب وإرساء الأمن والسلام.

    7- التأكيد على ضرورة التواصل والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الدولية للعمل على إعادة ليبيا لمكانتها ودورها الفاعل في المنظومة الدولية.

    وأشار الحراك إلى عدد من الأهداف التي يعمل عليها من خلال قياداته في الداخل والخارج  كالمصالحة الوطنية الشاملة، والاتجاه نحو مرحلة بناء مؤسسات الدولة بما يسهم في البناء الشامل لليبيا، ومواجهة الإرهاب وتفعيل دور المؤسسات التربوية والاجتماعية، والتواصل مع كافة مؤسسات المجتمع الدولي.

    تحركات دولية

     نظم "حراك مانديلا ليبيا" خلال الأيام القليلة الماضية عدد من الجولات في الداخل والخارج، انطلاقا من العاصمة طرابلس، وكذلك داخل الدولة التونسية، وجمهورية مصر العربية.

    وخلال الجولات التقى الحراك بعدد من الشباب والمسؤولين والقيادات الإعلامية والسياسية والاجتماعية المرموقة، وأصحاب الخبرات في شتى المجالات للمشاركة في بناء ليبيا المستقبل، وشرح أعضاء الحراك ملامح الرؤية الخاصة بمشروع الحراك ، حيث أعرب الجميع عن تأييدهم لكافة بنود المشروع وخطواته الجادة.

    ويعكف الحراك خلال الفترة المقبلة على عقد مؤتمر كبير بحضور نخب من السياسيين الليبيين والمصريين وممثلين عن الدول العربية والأوربية والهيئات الدولية.

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    تأسيس, حراك منديلا ليبيا, الحكومة الليبية, سيف الإسلام القذافي, ليبيا
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