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15:08 04 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    مشهد لساحة التقسيم في اسطنبول، تركيا (صورة أرشيفية)

    صحفي سعودي: خاشقجي لم يختطف وهناك مستفيد من إحراجنا مع تركيا

    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
    العالم العربي
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    قال الصحفي السعودي فهد ديباجي، إن اختفاء جمال خاشقجي متعمد لإحراج المملكة، وضرب علاقاتها بتركيا.

    وأكد ديباجي أن السعودية ليس لها أي علاقة باختفاء خاشقجي، مضيفا لـ"سبوتنيك": "نختلف أو نتفق مع ‫جمال خاشقجي لكن لا يمكن  تصديق ما تردده بعض القنوات من أن ‫اختطافه تم في قنصليتنا".

    مدينة إسطنبول
    © AFP 2018 / SEZAYI ERKEN
    القنصلية السعودية في إسطنبول تعلق على اختفاء خاشقجي
    وكان خاشقجي قد زار القنصلية السعودية في تركيا، الثلاثاء الماضي، لطلب أوراق حول حالته الاجتماعية، وانقطعت أخباره بعدها، بينما تؤكد السفارة السعودية على أن خاشقجي غادر مبنى القنصلية بعد وقت قليل، فيما قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن خاشقجي ما زال داخل القنصلية السعودية في إسطنبول. وأضاف: "علمنا بالأمر، الثلاثاء، من مصادر مختلفة من بينها خطيبته".

    وأشار ديباجي إلى أن السعودية تملك قيادة حكيمة ورشيدة لم يعرف عنها مثل هذه الأساليب التي اشتهرت بها بعض الأنظمة الأخرى.

    وكشف الصحفي السعودي أن المملكة ليس لها مصلحة في اختفاء خاشقجي، خصوصا بعد خروجه من قنصليتها، و"من ثم فالمسؤول عن اختفائه هو المستفيد من غيابه، بهدف إحراج السعودية وضرب علاقتها بتركيا".

    ولفت ديباجي إلى أن القنصلية السعودية في إسطنبول لم تدخر جهدا في المتابعة والتنسيق مع السلطات التركية لكشف ملابسات اختفائه، بعد خروجه منها.

    وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن أملها في "العثور على خاشقجي سليما معافى"، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في نيويورك، "إنه ليس لديه معلومات كافية عن الأمر".

    في الوقت الذي وصفت فيه منظمة "هيومن رايتس ووتش" اختفاء خاشقجي بأنه أمر "مريب".

    وقال آدم كوغل الباحث في المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط، في بيان، إن "الاختفاء المريب يثير المخاوف من أنه قد يكون محتجزا ضد إرادته"، مطالبا السلطات السعودية بتوضيح وضع خاشقجي وإعلان إذا كان معتقلا أم لا.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    اختطاف, القنصلية السعودية في إسطنبول, جمال خاشقجي, السعودية, تركيا
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