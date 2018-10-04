الجيش الإسرائيلي ينشر بطاريات القبة الحديدية ويعزز قواته على حدود غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مضاعفة قواته خلال الأيام القريبة المنتشرة جنوبي إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة.

القدس — سبوتنيك. قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له اليوم الخميس، "في إطار تقييم الوضع الذي أقامه رئيس هيئة الأركان، الجنرال غادي آيزنكوت، هذا الصباح، وباشتراك كبار من جيش الدفاع والأمن العام (الشاباك)، تقرر تعزيز القوات بشكل واسع في الأيام القريبة في منطقة القيادة الجنوبية والاستمرار بالعمل بعزم لإحباط عمليات الإرهاب ومنع التسلل إلى إسرائيل في منطقة السياج الأمني بقطاع غزة".

© Sputnik . Vitaliy Belousov موسكو: يتعين على إسرائيل وإيران الاتفاق حتما

وأكد أدرعي أن:

جيش الدفاع جاهز لمختلف السيناريوهات ويحمل منظمة حماس الإرهابية المسؤولية لكل ما يحدث في قطاع غزة ومنه.

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن "الجيش الإسرائيلي يعلن زيادة منظومة بطاريات القبة الحديدية في الجنوب كجزء من الاستعدادات المتزايدة في المنطقة".

ومن المقرر أن تنطلق في قطاع غزة فعاليات الجمعة 28 من "مسيرات العودة وكسر الحصار" في عدد من نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي شرقي القطاع. وأطلقت الهيئة الوطنية العليا على فعاليات هذه الجمعة اسم "جمعة الثبات والصمود"، حيث أكدت في بيان لها على "استمرار الفعاليات والمسيرات الشعبية السلمية الرافضة للحصار المتواصل المفروض على القطاع حتى تحقيق أهدافها وإنهاء معاناة سكان القطاع".

يذكر أن 195 فلسطينيا قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي فيما أصيب أكثر من 21 ألف بجروح مختلفة، وذلك جراء قمع القوات الإسرائيلية لمسيرات "العودة" التي انطلقت على طول الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل منذ الواحد والثلاثين من آذار / مارس الماضي.