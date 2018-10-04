مفتي مصر يشارك بمؤتمر "تواصل الحضارات بين أمريكا والعالم الإسلامي" في نيويورك

توجه مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، اليوم الخميس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي حول "التواصل الحضاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي".

ومن المقرر أن يلقي علام، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، الكلمة الرئيسية خلال المؤتمر الذي تنظمه "رابطة العالم الإسلامي" خلال الفترة من 4 إلى 5 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث يتناول العديدَ من القضايا المتصلة بالمشترك الإنساني في بعديه الإسلامي والحضاري.

من جانبه، صرح الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، قبيل سفره برفقة علام، بأن المؤتمر يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين العالم العربي والإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية، والتعاون في مواجهة خطاب الكراهية وظاهرة الإسلاموفوبيا، ومواجهة الإرهاب والأفكار المتطرفة.

وأضاف أن مشاركة المفتي في فعاليات المؤتمر تؤكد الريادة الدينية لدار الإفتاء المصرية على مستوى العالم، وسعيها الحثيث نحو بناء جسور التعاون بين العالم الإسلامي والغربي، مشيرا إلى أن فضيلة المفتي سيعرض خلال كلمته أطرا لتعزيز التعاون المبني على فهم الخصوصيات والعمل على المشتركات، فضلًا عن طرح ومناقشة الكثير من القضايا المعاصرة المشتركة بهدف سدِّ الفجوة الدينية والثقافية.

وتأتي مشاركة مفتي الجمهورية في هذا المؤتمر قبيل عقد المؤتمر العالمي الذي تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم برئاسة فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، تحت عنوان "التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق"، وسوف يعقد في 16 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ويشارك في مؤتمر "التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق"، وفود من أكثر من 60 دولة، حيث يحضره مفتون وممثلون للهيئات الإفتائية على مستوى العالم وسياسيون ومفكرون يمتلكون رؤية لمعالجة إشكاليات الشأن الديني إلى جانب عدد من العلماء الأجلاء وخبراء على مستوى القضايا التي يناقشها المؤتمر.