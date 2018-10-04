الحلبوسي لـ"سبوتنيك": لن نسمح بأن يكون العراق جسرا لضرب دول شقيقة

قال محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان العراقي، إن العراق يرفض التدخل في شؤونه الداخلية، كما يحترم سيادة الدول كافة عربية أو غيرها من دول العالم.

وردا على سؤال "سبوتنيك" بشأن التوازنات الإقليمية التي يلعبها العراق وموقعه الجغرافي في الأزمة بين إيران ودول الخليج، أجاب الحلبوسي بأنه لن يسمح بأن يكون جزءا من سياسية المحاور، خاصة أنه عانى طيل الفترة الماضية من مشاكل كثيرة، كان آخرها الحرب الأخيرة ضد التنظيمات الإرهابية "داعش" وغيرها، وأنه سيتم العمل على إيجاد حلول مشتركة مع جميع دول الجوار، وأنه لن يسمح بأن يكون العراق ساحة للصراعات السياسية الإقليمية بل نقطة التقاء، وسنعمل على حل المشاكل المحيطة بالعراق بما يضمن انعكاسها إيجابيا على المحيط العراقي والعراقيين.

ESSAM AL-SUDANI الحلبوسي يؤكد حرص العراق على تعزيز أطر التعاون الثنائي مع مصر

وأضاف أنه لن يكون هناك تدخل في سيادة العراق، وأن بلاده ستحترم من يحترم سيادته، وأن المعاملة ستكون بالمثل ما دون ذلك، وأن العراق لا يجب أن ينقطع مع جيرانه ذات الحدود المشتركة، لكنه من غير المسموح أن يستخدم العراق كجسر للوصل إلى دول شقيقة أخرى، وأنه سيعمل على تصفية الخلافات.

وخلال المؤتمر الذي عقده بمقر السفارة العراقية اليوم، أكد على أن العراق لم ولن يقبل بأي تواجد لقوات غير عراقية على أرضه، وأنه يبحث حل أزمة المياه من أجل ضمان حصص الدول في المياه، كما أن العراق سيعمل على محاسبة كافة الفاسدين خلال الفترة المقبلة.

وأكد على مساندة البرلمان للحكومة خلال الفترة المقبلة، والعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع المحيط العربي، وأنه لا خوف على عروبة العراق.

وأضاف رئيس مجلس النواب العراقي إن بلاده تواجه تحديات كبيرة خلال الفترة الراهنة، وأنه سيعمل على توازن علاقاته مع دول الجوار والمحيط الإقليمي والدولي.

وفي رده على سؤال "سبوتنيك"، بشأن تمكين القيادات الشابة ، أوضح أن ملف الشباب من ضمن أولوياته خلال فترة توليه رئاسة البرلمان، وأنها رؤية العراق بشكل عام، خاصة أن العرق عانى الفترات الماضية من الشخصيات التي كانت تعاني من عقد الماضي.

وأضاف أن العراق أمام تحديات حقيقة خلال الوقت الراهن، وأن العمل المشترك الحالي يكون من منطلق تفعيل دور الشباب، وتفعيل الطاقات الشابة لخدمة الشاب العراق في كافة الملفات التشريعية والتنفيية، وأن النسبة الأكبر داخل البرلمان الحالي من الطاقات الشابة.

وأكد الحلبوسي على انفتاح العراق على محيطه العربي والدولي، وتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية، وأنه خاض الحرب ضد الإرهاب نيابة عن العالم أجمع.