إعلامي سعودي يتهم تركيا بإخفاء خاشقجي

وقال المجرشي في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الخميس 4 أكتوبر/ تشرين الأول، إن "قصة خاشقجي لا أساس لها من الصحة".

© صور من المدونين @JKhashoggi الخارجية التركية تستدعي السفير السعودي على خلفية اختفاء خاشقجي

وتابع قائلا "المنطق يقول إنه من غير المعقول أن يذهب من كان رئيسا لتحرير جريدة مهمة ومستشارا للسفير السعودي في أمريكا وأصبح معارضا الآن، إلى القنصلية من أجل إنجاز أوراق تخص زواجه من فتاة تركية!".

وتساءل "الذي يعارض سياسة بلده هل هو بحاجة إلى ختم قنصليتها على ورقة من أجل إتمام مراحل الحب بالزواج؟".

وأردف "كل ما في الموضوع أن هناك ترتيب لإثارة موجة من الكراهية في الشارع التركي خاصة، والإسلامي بشكل عام، ضد المملكة".

واستطرد

ما حدث هو مسرحية فاشلة انقلبت ضد مؤلفيها، وأن الشعب السعودي والجهات الرسمية تطالب السلطات التركية الإفصاح عن مكان تواجد المواطن السعودي المختفي جمال خاشقجي، وأنها تتحمل مسؤولية سلامته.

يذكر أنه انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، على مدار اليوم هاشتاغ "أين خاشقجي يا أردوغان"، الذي يروج لفكرة عدم تورط السعودية في اختفاء الكاتب السعودي المعارض، وتورط تركيا في عملية اختفائه.

ونفى السفير السعودي في أنقرة، وليد عبد الكريم الخريجي، علم بلاده بأية معلومات حول الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي المفقود منذ يومين، مؤكدا أنهم يواصلون البحث في الموضوع.

وكانت وزارة الخارجية التركية، قد استدعت السفير السعودي في أنقرة، على خلفية فقدان الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة، الأربعاء الماضي، بشأن مكان الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، الذي انتقل إلى واشنطن العام الماضي، ولم يره أحد منذ دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول.

© AFP 2018 / SEZAYI ERKEN القنصلية السعودية في إسطنبول تعلق على اختفاء خاشقجي

وبحسب "رويترز"، قالت خطيبة خاشقجي التركية، وصديق مقرب منه، إنه لم يخرج من القنصلية بعدما دخلها لتوثيق طلاقه حتى يتسنى له الزواج مرة أخرى. وذكرت الخطيبة، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، أنها انتظرت خارج القنصلية من الساعة الواحدة ظهرا (1000 بتوقيت غرينتش) واتصلت بالشرطة عندما لم يظهر مرة أخرى.

وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن خاشقجي لا يزال داخل القنصلية وإن الحكومة تراقب الوضع. وقال للصحفيين "سلطاتنا المعنية على اتصال مع نظيرتها (السعودية) وتتفاوض معها. آمل أن تحل القضية بهدوء".

من جانبها، قالت خديجة، خطيبة جمال خاشقجي، متحدثة إلى قناة "تي آر تي" التركية، إن خاشقجي دخل إلى مبنى السفارة، في الساعة الواحدة ظهرا، للحصول على أوراق رسمية خاصة به، ولم يخرج من مبنى السفارة، إلى الآن، مشيرة إلى أن موظفي السفارة أبلغوها بأنه غادرها.