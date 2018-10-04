تسجيل
17:49 04 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    سلمان يقلد ترامب وسام الملك عبد العزيز

    كواليس مثيرة لمكالمة أخرى... الملك سلمان يطلب "عملية سرية" وترامب يفاجئه

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف أن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز هاتفه مؤخرا وطلب منه مساعدة الولايات المتحدة في حملة عسكرية "سرية للغاية".

    وبحسب مقالة كتبها جوش روغين، فإن الملك سلمان طلب من الرئيس الأمريكي دعم حملة عسكرية "سرية للغاية" لبلاده، لكن ترامب أخبر الملك بأنها باهظة الثمن ومن أجل أن تتعاون الولايات المتحدة فيها، فإن على السعودية أن تسدد الفاتورة التي حددها ترامب بمبلغ 4 مليارات دولار، وفقا لما قاله الرئيس الأمريكي خلال حفل لجمع التبرعات في فندق ترامب إنترناشيونال في واشنطن.

    ورفض ترامب الكشف عن طبيعة العملية العسكرية، أمام الحاضرين، قائلا إنها "ربما تكون سرية للغاية".

    مساعدات انسانية روسية سورية مشتركة في ريف حمص الغربي
    © Sputnik .
    مؤتمر مانحيها يبدأ غدا...سوريا تحتاج لجمع 8 مليارات دولار

    ولم يعلق البيت الأبيض على هذه التصريحات، لكنه قال: "لقد كانت ليلة ناجحة للغاية وكان الحضور في حالة معنوية كبيرة".

    وكانت الصحيفة في مقالة سابقة بتاريخ 16 مارس، قالت إن ترامب، عرض على الملك سلمان خلال مكالمة هاتفية جرت في ديسمبر الماضي، فكرة مفادها تسريع إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في سوريا، مقابل الحصول من المملكة على مبلغ 4 مليارات دولار.

    ونقلا عن مصادر لم تذكرها الصحيفة، أوضح ترامب للملك سلمان ونجله الأمير محمد، المبلغ مطلوب لإنهاء الالتزامات الأمريكية في سوريا.

    وكان كتاب "الخوف: ترامب فى البيت الأبيض" للصحفى الأمريكي بوب وودورد، أشار إلى أنه كانت هناك مفاوضات بين إدارة ترامب والمملكة فيما يتعلق بتمويل عمليات CIA في سوريا.

     وذكر الكتاب أن الجنرال جون كيلي، كبير موظفي البيت الأبيض، أبلغ الرئيس أن اثنين من كبار مستشاريه للسياسة الخارجية، ماكماستر وتيلرسون، كانا في معركة شرسة حول من سيتفاوض مع السعودية".

    ويقول الكتاب الذي فجر ضجة كبرى في الأوساط السياسية، أن جزءا من الأموال كان لتمويل العمليات في سوريا، بما في ذلك مشروع سري للغاية لوكالة المخابرات المركزية للمتمردين السوريين اسمه "TEAK"، وفقا لشبكة تلفزيون "تيلي سور" الأمريكي الجنوبي.

    كانت المحادثة بين كيلي وترامب في 19 يناير 2018، وفقا للكتاب، وخلال المحادثة، غضب ترامب عندما حاول ماكماستر، التدخل في الصفقة مع السعودية والتفاوض عليها بنفسه.

    دونالد ترامب - الملك سلمان
    © AP Photo / Evan Vucci
    ترامب يهدد الملك سلمان من جديد: لن تظل في الحكم لأسبوعين (فيديو)

     ووافق ترامب على أن ريكس تيلرسون، وزير الخارجية السابق شخص مناسب لمثل هذه الصفقات مع السعوديين، إذ كان يفعل ذلك مع العائلة المالكة السعودية منذ سنوات كمدير تنفيذي لشركة إكسون.

    وبحسب الكتاب "ولأن ترامب، لا يثق بالناس على الجانب الآخر من الطاولة، كان المبدأ الأول للمساومات، أن تكون قاسيا وأن تقول لا لكي تصل إلى نعم".

    وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها ضمنت الحصول على 300 مليون دولار من شركائها في التحالف للمساعدة في تحقيق الاستقرار في مناطق بسوريا تم استعادتها من تنظيم "داعش" بعد مطالبة الرئيس دونالد ترامب الحلفاء بالمساعدة في تحمل تكاليف الحرب.

    وكان ترامب قد أدلى بتصريح، الثلاثاء، قلل فيه من قدرة السعودية والملك سلمان على حماية المملكة دون دعم الولايات المتحدة لها ولجيشها، وأن ذلك مرهون بدفع الأموال لواشنطن مقابل الحماية.

    وقال ترامب أمام تجمع انتخابي في "ساوثافن" بمدينة "مسيسبي": "نحن نحمي السعودية. ستقولون إنهم أغنياء. وأنا أحب الملك سلمان، لكني قلت: أيها الملك، نحن نحميك… فربما لا يمكنك البقاء أسبوعين من دوننا؛ لذا عليك أن تدفع لجيشك".

    انظر أيضا:

    الإدارة الأمريكية: تدخل الصين في شؤوننا وصل لمستوى غير مقبول
    سفير الاتحاد الأوروبي في الصين: علينا مواجهة الإدارة الأمريكية الحالية
    عريقات: نرفض ونستنكر قرار الإدارة الأمريكية وقف تمويل "الأونروا"
    المكسيك تشيد بإخطار الإدارة الأمريكية الكونغرس أنها تنوي توقيع اتفاقية تجارية معها
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الولايات المتحدة, أخبار السعودية, إعادة إعمار سوريا, الإدارة الأمريكية, محمد بن سلمان, سلمان بن عبد العزيز آل سعود, دونالد ترامب, السعودية, سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض نسخة لسيارة شركة ليغو (LEGO ) موديل ( Bugatti Chiron) الجديدة معرض السيارات الدولي مونديال دو لوتوموبيل في باريس، أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    تصاميم خيالية...معرض باريس الدولي للسيارت
    الروس ليس عندهم ضمير!
    الروس ليس عندهم ضمير!
    نتائج 3 أعوام من العملية العسكرية الروسية في سوريا
    نتائج العملية العسكرية الروسية في سوريا بعد ثلاثة أعوام من انطلاقها
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك