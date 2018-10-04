تنفيذا لتوجيهات ملكية... قرارات سعودية "غير مسبوقة"

فرضت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، اليوم الخميس، غرامات مالية كبيرة، بحق 3 شركات اتصالات سعودية، بسبب عدة مخالفات ارتكبتها الشركات.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، فإن الغرامات قدرت بـ 14 مليون ريال سعودي، وفرضت على 3 شركات هي: "شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات موبايلي، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية زين".



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وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ذكرت عبر موقعها الإلكتروني، أن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات قد أصدرت غرامات مالية قدرها (12.473.750) ريالا بحق شركة الاتصالات السعودية ، وأصدرت اللجنة غرامات مالية قدرها (1.653.000) ريال بحق شركة اتحاد اتصالات (موبايلي).

كما أصدرت اللجنة غرامات مالية قدرها (296.000) ريال بحق شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، مبينة أن جميع هذه الغرامات تعتبر نهائية.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في العمل على حماية حقوق المستخدمين، وسوق الاتصالات من الممارسات المخالفة التي تتعارض وما يقضي به نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أمرا ملكيا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

وألقت السلطات السعودية، وقتها، القبض على عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين، على خلفية تهمة الفساد.