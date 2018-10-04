مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن: إصلاح الاقتصاد على رأس الأولويات

صرح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، اليوم الخميس، أن أفضل سبيل لحل الأزمة الإنسانية في البلاد هو إصلاح الاقتصاد، ومن ثم فإن الحد من هبوط العملة المحلية، الريال، يأتي على رأس الأولويات الدولية.

قال المبعوث مارتن غريفيث "إن الأمم المتحدة تناقش خطة طارئة للحد من هبوط الريال واستعادة الثقة في الاقتصاد. واليمن أشد الدول العربية فقرا، ويواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم زادت حدتها جراء الحرب التي بدأت في عام 2015".

© AFP 2018 / Mohammed Huwais المظاهرات في اليمن مستمرة ليومها الثالث

وأضاف غريفيث لـ"رويترز" "داخل الأمم المتحدة، نتحدث عن الحاجة لمثل هذه الخطة الرئيسية… مجموعة من الإجراءات الفورية التي تتخذ على مدى أسابيع يمكن أن يجتمع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات الأمم المتحدة، والخليج بالطبع، وحكومة اليمن لمناقشتها".

وذكر غريفيث أن الأمم المتحدة تأمل في استئناف المشاورات مع الأطراف المتحاربة بحلول نوفمبر تشرين الثاني. وطرفا الصراع هما جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، والحكومة المعترف بها دوليا المدعومة من السعودية والإمارات العربية المتحدة والغرب.