المغرب يوافق رسميا على حضور مفاوضات أممية حول الصحراء

أعلن المغرب رسميا، اليوم الخميس، عن موافقته على الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بهدف استئناف المفاوضات حول الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وذكر في الندوة الصحافية التي عقبت المجلس الحكومة أن المغرب على المستوى الدولي يراكم العديد من المواقف الدولية الإيجابية فيما يخص ملف الصحراء، ومن هذه الموافق موقف الكونغرس الأميركي وموقف جنوب السودان، مؤكدا أنه "

لا حل لقضية الصحراء المغربية خارج مقترح الحكم الذاتي.





ووجه الأمين العام للأمم المتحدة دعوة إلى كل من المغرب وجبهة البوليساريو بحضور كل من الجزائر وموريتانيا، وستجرى الجولة الجديدة يومي 4 و5 كانون الأول/ ديسمبر المقبل بمدينة جنيف السويسرية.





وحدد المبعوث الأممي إلى الصحراء، هورست كولر، 20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي كآخر أجل لإبداء موقف صريح من العودة إلى المباحثات بشأن الصحراء.





ويقترح المغرب منحها حكما ذاتيا واسعا للمحافظات الصحراوية مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته، ولكن حركة البوليساريو ترفض هذا المقترح وتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.





ويسيطر المغرب على قسم كبير من الصحراء الغربية حوالي 266 ألف كيلومتر مربع بعد خروج الاستعمار الإسباني منها عام 1975، وتنازل موريتانيا عن الجزء الجنوبي من الصحراء بعد حرب ضارية مع البوليساريو عام 1978. وبعد كر وفر بين الجيش المغربي وحركة البوليساريو المدعومة من الجزائر، تم إعلان وقف إطلاق النار عام 1991.