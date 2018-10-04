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20:00 04 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    الدوما الروسية، موسكو

    رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما: اتهام روسيا بالوقوف وراء هجمات سيبرانية هراء

    © Sputnik . Vladimir Fyodorenko
    العالم العربي
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    صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الخميس، بأن اتهام روسيا بالوقوف وراء هجمات سيبرانية، هو هراء لا يدعمه أي دليل، ويذكرنا بأساليب الدعاية خلال الحرب الباردة.

    موسكو — سبوتنيك. وقال سلوتسكي للصحفيين: "كل الاتهامات الموجهة من جانب هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة التي تزعم وقوف روسيا خلف هجمات إلكترونية هي هراء آخر، لا يمكن اعتباره سوى استفزاز واسع النطاق. الهدف منها واحد، هو دعم أسطورة أن روسيا دولة معتدية تستخدم العنف لحل مشكلاتها الجيوسياسية والمحلية. مرة أخرى لا توجد أدلة وعلى ما يبدو، لن يقوم أحد بتقديمها".

    مبنى الدوما (مجلس النواب الروسي)
    © RIA Novosti . Vladimir Fedorenko
    مجلس الدوما الروسي يعتمد 44 قانونا جديدا
    وأشار سلوتسكي إلى أن "كل هذا يشير بشكل مؤلم إلى أساليب الدعاية خلال الحرب الباردة إبان الحقبة السوفيتية. إنه طريق مسدود ومدمر تماما".

    وأعلنت وزارة الدفاع الهولندية في 4 تشرين الأول/ أكتوبر، أن استخباراتها أحبطت هجوما سيبرانيا على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حاول القيام بها أربعة مواطنين روس. وقالت وزيرة الدفاع الهولندية، أنك بيليفيلد، إن الأربعة مواطنين الروس كان قد تم ترحيلهم من البلاد في 13 نيسان/أبريل، وأنه كان بحوزتهم جوازات سفر دبلوماسية.

    وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تدعو روسيا، إلى "وقف السلوك المتهور"، وأن الحلف سيرد على هذا الحادث بتدابير أمنية متزايدة. وأعرب الاتحاد الأوروبي بدوره عن قلقه الشديد إزاء محاولة الهجوم الإلكتروني وقال إنه يعتبره عملا عدوانيا يقوض القانون الدولي والمؤسسات الدولية، حسبما جاء في بيان مشترك لرؤساء المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والسلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي. وقال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، إن قمة الاتحاد الأوروبي ستنظر في حالة الأمن السيبراني في 18 تشرين الأول/ أكتوبر فيما يتعلق بمحاولة هجوم سيبراني على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

    وقال مصدر في وزارة الخارجية الروسية إنه لم تكن هناك هجمات قراصنة من جانب روسيا على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لأن موسكو لديها بالفعل إمكانية الوصول إلى معلومات المنظمة، ووصف الاتهامات بأنها "مثال لبعض الدول الغربية التي وصلت إلى مرحلة الظلامية". وأضافت الوزارة أيضا أن "هوس التجسس" الغربي أصبح يكتسب زخما.

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    الكلمات الدلالية:
    هجمات سيبرانية, الدوما, الولايات المتحدة, بريطانيا, روسيا
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