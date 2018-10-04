فرار "داعش" إلى عمق بادية السويداء وفلوله تحت ضربات الجيش السوري

تابعت وحدات من الجيش السوري مع القوات الرديفة تقدمها في عمق الجروف الصخرية المحيطة بتلول الصفا حيث تقبع آخر فلول إرهابيي تنظيم "داعش" الإرهابي في عمق بادية السويداء الشرقية.

© Sputnik . Bassem Haddad ماراتون جز اللحى ينطلق... الجيش السوري يتقدم والدواعش ينزعون أسلحتهم ولحاهم (فيديو)

وتمكنت الوحدات من بسط سيطرتها على مساحات ونقاط حاكمة جديدة على اتجاه "قبر الشيخ حسين".

وأفادت وكالة "سانا" بأن عمليات الجيش المركزة تواصلت ضد إرهابيي "داعش" (المحظور في روسيا) على المحور الشمالي الغربي في عمق بادية السويداء الشرقية وفرضت سيطرتها بشكل كامل على أرض "قاع البنات" الشديدة الوعورة وثبتت نقاطها الجديدة ضمن الجروف الصخرية بعمق المنطقة بعد إبعاد إرهابيي التنظيم التكفيري عن بقايا برك ومسطحات مائية كانوا يستغلونها للاختباء من ضربات الجيش.

وجاء ذلك على التوازي مع تحرير مساحات جديدة على المحور الغربي والجنوبي الغربي على اتجاه "قبر الشيخ حسين" والإشراف ناريا على مناطق أخرى بالعمق.

وأشار مراسل "سانا" إلى أن وحدات الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع تنفيذ رمايات مدفعية وصاروخية وغارات جوية على تحركات الدواعش ونقاط تحصينهم في عمق المنطقة أسفرت عن تكبيدهم خسائر فادحة في العتاد والأفراد وسط انهيارات متتالية وحالات فرار في صفوفهم إلى عمق المنطقة حيث تجري ملاحقة فلولهم بالوسائط النارية المناسبة.

يشار إلى أن تقدم الجيش السوري يتم في عمق الجروف الصخرية ذات التكوين البازلتي المعقد والمليء بالمغاور والكهوف والنقاط التي كان يستغلها الإرهابيون للاختباء والتمركز والقنص.