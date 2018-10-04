عبد الملك الحوثي: قدمنا تنازلات كبيرة وما يزال العدوان مستمرا

قال عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إن المفاوضين قدموا تنازلات كبيرة من بينها الموافقة على الدور الرقابي للأمم المتحدة على ميناء الحديدة ولكن ما يزال العدوان مستمرا.

القاهرة، سبوتنيك. أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عبد الملك الحوثي، أن الجماعة طرحت اقتراحا على المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، بالموافقة على الرقابة الأممية على ميناء الحديدة، ما اعتبره تنازلا كبيرا.

© AP Photo / Hani Mohammed المبعوث الأممي يفاجئ دول التحالف... ماذا قال عن عبد الملك الحوثي وقال الحوثي، في كلمة متلفزة له، اليوم، الخميس، "قدم المفاوضون تنازلات كبيرة ومجحفة، من بينها الموافقة على الدور الرقابي للأمم المتحدة على ميناء الحديدة، ولكن العدو يصر على الاستمرار في العدوان".

وتنفذ قوات "التحالف العربي" بقيادة السعودية والإمارات وقوات الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، منذ آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية جوية وبحرية وبرية ضد مسلحي حركة أنصار الله، المسيطرين على العاصمة صنعاء وميناء الحديدة الاستراتيجي، ومناطق شاسعة في شمال البلاد.

وتقدر الأمم المتحدة عدد القتلى نتيجة الصراع بـ 16 ألف مع حاجة الملايين للمساعدات.