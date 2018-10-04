تسجيل
20:00 04 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

    السعودية والإمارات والكويت تتخذ قرارا "على أعلى المستويات" بشأن دولة خليجية

    © REUTERS /
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20

    اتخذت الدول الخليجية الثلاث الكويت والإمارات والسعودية، اليوم الخميس، قرارا على أعلى مستوى بشأن إحدى الدول الخليجية.

    وبحسب "رويترز"، اتفقت السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم عشرة مليارات دولار للبحرين، لدعم احتياجاتها التمويلية، في الوقت الذي تبدأ فيه تنفيذ برنامج مالي يهدف إلى القضاء على عجز ميزانيتها بحلول 2022.

    البحرين المنامة
    © AFP 2018 / MARWAN NAAMANI
    بعد اتخاذ السعودية والإمارات والكويت موقفا واحدا... ملك البحرين يرد
    وتضررت المالية العامة للبحرين بشدة بفعل هبوط أسعار النفط في 2014، وتحتاج المملكة إلى مساعدة جيرانها لتفادي نشوب أزمة مالية جراء ارتفاع الدين العام.

    ووقع وزراء مالية السعودية والكويت والإمارات والبحرين، اليوم الخميس، اتفاقية إطارية لدعم حكومة المنامة بملغ 10 مليار دولار أميركي، وذلك بغية الحفاظ على الاستقرار المالي في هذا البلد الخليجي، ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي فيه.

    وبحسب وكالة أنباء البحرين "بنا"، "قام وزراء المالية في الدول الثلاث بزيارة مملكة البحرين، اليوم، حيث تم التوقيع على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بين حكومات هذه البلدان مع حكومة مملكة البحرين، وصندوق النقد العربي بوصفه جهة استشارية، وتتضمن هذه الترتيبات المساهمة بمبلغ 10 مليار دولار أميركي".
    وأضافت الوكالة: "تشمل هذه المبالغ تمويلات وقروض ميسرة، لتمويل برنامج التوازن المالي، الذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي، وفقاً لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة".

    الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مع الأمير محمد بن سلمان
    © AP Photo / Hassan Ammar
    عقب الإعلان عن نتائج زيارة الكويت... الملك سلمان وولي العهد يصدران قرارات جديدة

    ويأتي هذا الدعم في إطار "برنامج متكامل لتعزيز استقرار المالية العامة في مملكة البحرين، ويستهدف بشكل خاص المساهمة في تحقيق هدف التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول العام 2022"، بحسب الوكالة.

    ويفترض أن يتم ذلك، من خلال تمويل برنامج التوازن المالي الذي تتبناه الجهات المختصة في مملكة البحرين، بما يعكسه إطار المالية العامة للفترة الزمنية من 2018 إلى 2022.

    من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق في البحرين، خالد بن عبد الله آل خليفة، "الشكر الجزيل للأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، على ما أبدوه من دعم لتعزيز استقرار المالية العامة"، بحسب "بنا".

    بينما علق وزير المالية البحريني، أحمد بن محمد آل خليفة، بالقول، "تحقيق التوازن المالي يتطلب مواصلة الجهود المبذولة، من خلال مبادرات برنامج التوازن المالي، الذي يهدف لتحقيق أثر مالي سنوي إضافي يصل إلى 800 مليون دينار [2.1مليار دولار]، بحلول عام 2022".
    كان الاقتصاد البحريني، الذي يعد الأصغر بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الغني بالنفط، واجه أضرارا من انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014.

    الجبير في اجتماع وزراء خارجية دول الخليج
    © REUTERS / FAISAL Al NASSER
    الكشف عن "قرار خليجي يتم اتخاذه على أعلى المستويات"

    وأصدر وزراء مالية السعودية والكويت والإمارات، خلال اجتماعهم مع نظيرهم البحريني، بالمنامة، في 15 آب/أغسطس الماضي، بيانا أكدوا فيه التزام حكومات بلدانهم بـ"دعم استقرار المالية العامة بالبحرين".

    وكان رد رد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، على الموقف الذي اتخذته المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، بشأن دعم بلاده.

    وقال الملك، إن "الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت أثبتوا عبر السنوات وفِي مواقف متعددة أن الاقتصاد واحد والنهضة يجب أن تكون واحدة ولا يتخلف أحدنا عن الآخر"، حسب وكالة الأنباء البحرينية.

    وأضاف الملك أنه من حسن الحظ أن المملكة بها اكتشافات جديدة في الطاقة، وأنه حتى تتحقق النتائج المرجوة من الإنتاج والاستخراج فإن الأمر يتطلب وقت.

    وأشار الملك البحريني إلى أن "موقف الأشقاء الذي نثمنه عاليا سيعزز من استمرارية خططنا وبرامجنا التنموية في مختلف المجالات".

    انظر أيضا:

    خبير استراتيجي: السعودية لن ترد على إهانات ترامب
    أزمة خاشقجي... السفير التركي يصل إلى الخارجية السعودية
    اليمن... عمليات عسكرية لـ"أنصار الله" على تجمعات للقوات السعودية
    الطائرات السعودية تحاول تدمير "تي-55" بقنبلة...فماذا حصل (صور)
    حريق ضخم في السعودية يدمر 18 سيارة وسقوط ضحية (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الكويت اليوم, أخبار الإمارات اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, البحرين, الإمارات العربية المتحدة, الكويت
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض نسخة لسيارة شركة ليغو (LEGO ) موديل ( Bugatti Chiron) الجديدة معرض السيارات الدولي مونديال دو لوتوموبيل في باريس، أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    تصاميم خيالية...معرض باريس الدولي للسيارت
    الروس ليس عندهم ضمير!
    الروس ليس عندهم ضمير!
    نتائج 3 أعوام من العملية العسكرية الروسية في سوريا
    نتائج العملية العسكرية الروسية في سوريا بعد ثلاثة أعوام من انطلاقها
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك