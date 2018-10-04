الخارجية الروسية: هولندا لا تملك ردا على حقائق تبعية الصاروخ الذي أسقط الطائرة الماليزية فوق دونباس

قالت الخارجية الروسية، إن اتهامات هولندا تشير إلى أنها لا تملك ردا على حقائق تبعية الصاروخ الذي أسقط الطائرة الماليزية فوق دونباس