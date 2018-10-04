رئيس النواب العراقي: الشباب قادة البلاد وسنمحو الصورة التقليدية في إدارة الدولة

عقد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، مؤتمرا صحفيا في مقر السفارة العراقية لدى القاهرة، داعيا إلى أهمية متابعة أوضاع الجالية العراقية، وتذليل العقبات التي تواجههم.

وحذر الحلبوسي خلال المؤتمر الصحفي من أن "العراقَ لن يكونَ جزءًا من سياسة المحاور، وسنعمل على حفظ سيادة العراق، ولن نرضى بأن يكون ساحة لتصفية الحسابات، كما نرفض التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية".

© Sputnik . Mohamed Hemeda الحلبوسي لـ"سبوتنيك": لن نسمح بأن يكون العراق جسرا لضرب دول شقيقة

وأضاف أن العراق أثبت للعالم أنه موحد بعد أن امتزجت دماء أبنائه الطاهرة، وبمختلفِ الانتماءات حينَ دافعوا عن أرضه ومقدساته.

ودعا الرئيس إلى إعادة إعمار العراق، وبمشاركة عربية وإقليمية؛ وذلك لطيِّ صفحة الإرهاب، بشكل نهائي، واستكمال المسيرة نحو الاتجاه الصحيح الذي يمثله العراق.

وأكد الحلبوسي أنه طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية وعددا من مسؤولي دول الجوار بحفظ حصة العراق المائية.

من جانبه، رحب السفير العراقي في القاهرة، السيد حبيب الصدر، برئيس مجلس النواب والوفد المرافق له، كما وصف انتخاب الرئيس الحلبوسي "الشاب" بأنه انتقال نحو الطرق الصحيحة، وبارقة أمل للشباب في إدارة مفاصل الدولة بحيوية ونشاط، وصولا إلى نتائج إيجابية سريعة؛ خدمة للصالح العام.