تسجيل
21:37 04 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    الحكومة السورية تستعيد تمثالا حجريا للكاهن يلحي بن يلحبودا ويعود لآثار مدينة تدمر

    معه قطع تعود لـ10 آلاف سنة ق.م... تمثال "يلحي بن يلحبودا" التدمري يظهر في دمشق

    © REUTERS / OMAR SANADIKI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20

    استعادت الحكومة السورية تمثالا حجريا للكاهن يلحي بن يلحبودا، وذلك من بين مئات القطع الأثرية المسروقة التي تمت استعادتها.

    وعرضت دمشق التمثال في إطار تسليط الضوء على التراث السوري الذي تعرض للنهب على مدى أعوام الحرب السبعة. بحسب ما ذكرته "رويترز".

    وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد استخرج التمثال بشكل غير مشروع خلال سيطرته على مدينة تدمر التاريخية.

    وتم تصنيع تمثال الكاهن بن يلحبودا، وهو أحد كبار الكهنة في تدمر، بعد وفاته عام 120 ميلادية. وعرفت مكانته من القبعة الطويلة وإكليل الغار اللذين كانا يرتديهما.

    تدمر، سوريا
    © Sputnik . Andrey Kirsanov
    بعد أن حررها السوريون والروس... عودة السياحة إلى تدمر مرهونة بإعادة الإعمار

    وقال مدير متحف تدمر، خليل الحريري: هذه الحضارة ليست لسوريا فقط نحن مؤتمنون عليها ونحافظ عليها لنوصلها للعالم.

    وكانت سوريا جزءا من قلب الشرق الأوسط القديم وبوتقة لبعض من أقدم الحضارات في العالم وفي بعض الأوقات كانت جزءا من الإمبراطوريات المصرية والبابلية والآشورية والحيثية واليونانية والرومانية.

    وبعد انزلاق البلاد إلى الحرب في 2011، بدأت الأطراف المتحاربة تنهب هذا التراث بسرقة المتاحف واستخراج الآثار من المواقع الأثرية.

    وفي 2015، احتل تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) تدمر وآثارها الكبيرة التي ترجع للعصر الروماني والتي أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" على قائمتها لمواقع التراث العالمي.

    واكتسب التنظيم الإرهابي خبرة منذ كان ذراعا لتنظيم "القاعدة" في العراق في بيع الآثار المسروقة لتحقيق الربح.

    تحرير تدمر من قبل الجيش السوري وبمساندة القوات الجوية الروسية
    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    المعماري السوري حسام شقوف يؤكد إمكانية ترميم تدمر بسهولة عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد
    ولم يتوانى التنظيم التكفيري عن تدمير الكثير من الآثار والمباني علنا باعتبارها أوثانا بينما انتفع التنظيم سرا من بيع قطع أخرى بشكل غير مشروع.

    يذكر أن "داعش" قام بتفجير "قوس النصر" في تدمر وأعدم مدير الآثار الذي كان يبلغ من العمر 82 عاما وعلق جثمانه على عمود أثري. واستعاد الجيش السوري المدينة العام الماضي.

    وقال الحريري مدير الآثار الجديد إنه جرى استخراج تمثال الكاهن يلحي بن يلحبودا من مقابر تدمر الأثرية وعثر عليه في بيت حديث بالمدينة.

    ويحمل التمثال المنحوت بالحجم الطبيعي اسم الكاهن وسنة وفاته ويصوره وهو يحمل كوبا من الزيت المقدس ووعاء من الحبوب وهو ما تنص الطقوس على توزيعه بعد وفاته.

    الحكومة السورية تستعيد تمثالا حجريا للكاهن يلحي بن يلحبودا ويعود لآثار مدينة تدمر
    © REUTERS / OMAR SANADIKI
    الحكومة السورية تستعيد تمثالا حجريا للكاهن يلحي بن يلحبودا ويعود لآثار مدينة تدمر

    وقام الإرهابيون الرافضين لهذه المعتقدات بتدمير جزءا من وجنة التمثال وقبعته لكنه شهد عملية ترميم. وقال الحريري إن التمثال سيعاد إلى المدينة مع كل الآثار التي سرقت من تدمر.

    ولكن رغم استعادة آلاف من القطع المسروقة فإن عشرات الآلاف من القطع الأخرى لا تزال مفقودة معظمها على الأرجح خارج سوريا وفي أيدي تجار متخصصين على استعداد للانتظار لعقود قبل بيعها إلى جامعي تحف.

    وقال مدير الآثار والمتاحف في سوريا محمود حمود: إن الحقبة الزمنية التي تنتمي لها القطع التي عرضتها دمشق هذا الأسبوع وعددها 500 تراوحت بين 10 آلاف سنة قبل الميلاد والعصر الإسلامي وعثر عليها في مناطق استعاد الجيش السيطرة عليها.

    انظر أيضا:

    خبير: واشنطن تدفع "داعش" للتواصل مع التنف... وقد "يغزو" مدينة تدمر مجددا
    الكهرباء تضيء مدينة تدمر من جديد
    "اليونسكو" لا تقدم مساعدات لإعادة إعمار مدينة تدمر الأثرية
    الوحدات الهندسية السورية تطهر 178 هكتارا من الألغام في محافظة حمص
    المهندسون العسكريون السوريون يطهرون 1.2 هكتار من الألغام في ضواحي حمص
    الكلمات الدلالية:
    أخبار تدمر, أخبار سوريا, تمثال تدمري, نهب الآثار السورية, استعادة قطع مهربة, المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض نسخة لسيارة شركة ليغو (LEGO ) موديل ( Bugatti Chiron) الجديدة معرض السيارات الدولي مونديال دو لوتوموبيل في باريس، أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    تصاميم خيالية...معرض باريس الدولي للسيارت
    الروس ليس عندهم ضمير!
    الروس ليس عندهم ضمير!
    نتائج 3 أعوام من العملية العسكرية الروسية في سوريا
    نتائج العملية العسكرية الروسية في سوريا بعد ثلاثة أعوام من انطلاقها
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك