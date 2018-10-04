ماذا قال عبد الملك الحوثي عن "إهانة" ترامب إلى الملك سلمان

قال عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتباهى أمام جماهيره بأنه يتصل بالملك السعودي، ويهينه ويسخر منه.

ذكر عبد الملك الحوثي في خطاب جماهيري في العاصمة صنعاء، نقلته قناة "المسيرة"، أن ترامب يتعمد إهانة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكد الحوثي، قائلا: "إنه عندما نقارع الطاغوت الأمريكي والإسرائيلي والنظام السعودي والإماراتي، فنحن في الطريق الصحيح، طريق الأنبياء والعظماء؛ وأين هي المصلحة في أن نكون شعباً لا قرار ولا حرية له، ويحتله الأجانب ويجعلون من أهم مناطقه قواعد عسكرية لهم؟".

#المسيرة_عاجل| #السيد_عبدالملك_بدرالدين_الحوثي: الرئيس الأمريكي #ترامب يتباهى أمام جماهيره بأنه يتصل للملك السعودي ويهينه ويسخر منه — المسيرة — عاجل (@MasirahTV) ٤ أكتوبر ٢٠١٨

وأضاف الحوثي في كلمته الجماهيرية، ونقلته قناة "المسيرة" على صفحتها الرسمية على "تويتر"، قائلا: " نعاني أكبر معاناة في الحصول على عائد من ثروات بلادنا، بينما يتحكم بهذه الموارد المحتل الأمريكي والسعودي والإماراتي، ويبقى الإماراتيون في الخلف، والأمريكي على مستوى أبعد، والمرتزقة يزج بهم في المعركة، ويُقصفون إذا تراجعوا من الميدان".

#المسيرة_عاجل| #السيد_عبدالملك_بدرالدين_الحوثي: عندما نقارع الطاغوت الأمريكي والإسرائيلي والنظام السعودي والإماراتي فنحن في الطريق الصحيح، طريق الأنبياء والعظماء — المسيرة — عاجل (@MasirahTV) ٤ أكتوبر ٢٠١٨

اتهم الحوثي التحالف بتضييق الخناق على الشعب اليمني، باعتباره مساراً رئيسياً خلال الحرب، حيث "احتل العدو الموانئ في السواحل الجنوبية، ويسعى لاحتلال ميناء الحديدة في الساحل الغربي، والتضييق على ما يأتي لليمن، وفرض عليه غرامات وكلفة مالية عالية ضمن إطار الحرب الاقتصادية التي يشنها".