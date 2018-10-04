الحريري يتوقع تشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع أو 10 أيام

توقع سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني المكلف، اليوم الخميس 4 أكتوبر/تشرين الأول، تشكيل الحكومة الجديدة، خلال أسبوع أو 10 أيام.

وقال الحريري، في مقابلة تليفزيونية، إن لبنان اقتصاديا، لم يعد يحتمل أي تأخير في تشكيل الحكومة الجديدة، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

ومنذ الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/ أيار الماضي، تتنافس الأحزاب الرئيسية على الحقائب الوزارية في لبنان ، بينما يبدي المسؤولون والمانحون الدوليون القلق من أن التأخير سيزيد من حدة المشاكل الاقتصادية في البلاد.

ويواجه لبنان مشكلة تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام، في الوقت الذي تتنافس فيه القوى السياسية على تشكيل الحكومة، بينما تستمر الحكومة الحالية في تصريف الأعمال.

يتبع…