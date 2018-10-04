زعيم الحوثيين يتحدث عن تهديد السفير الأمريكي و"ثورة الجياع"

قال عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إن السفير الأمريكي توعد خلال مشاورات الكويت بأن تكون قيمة فئة الألف ريال يمني أقل من قيمة الحبر الذي تطبع به.

واعتبر الحوثي أن حصول التجار على الدولار من السوق السوداء يضعف العملة الوطنية، ويؤدى إلى ارتفاع الأسعار، و"هو ما يريده التحالف من خفض قيمة العملة المحلية، مقابل الدولار، لكي ترتفع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية".

#المسيرة_عاجل| #السيد_عبدالملك_بدرالدين_الحوثي: السفير الأمريكي توعد خلال مشاورات #الكويت بأن تكون قيمة فئة الألف #ريال_يمني أقل من قيمة الحبر الذي تطبع به — المسيرة — عاجل (@MasirahTV) ٤ أكتوبر ٢٠١٨

وذكر عبد الملك الحوثي في خطاب جماهيري بالعاصمة صنعاء، نقلته قناة "المسيرة"، قائلا: "إن الحصار الاقتصادي الذي فُرض على إيران لأكثر من 30 عاما، لم يثنها عن النهوض نهضة مميزة، رغم الحصار"، محذرا ممن يحاول أن يوجه السخط إلى الداخل، ويسعى للقيام بثورة على نفسه.

#المسيرة_عاجل| #السيد_عبدالملك_بدرالدين_الحوثي: بعض التجار يحصلون على الدولار من السوق السوداء فيضعفون العملة الوطنية أمام #الدولار ما أدى لارتفاع الأسعار — المسيرة — عاجل (@MasirahTV) ٤ أكتوبر ٢٠١٨

وأضاف الحوثي في كلمته الجماهيرية، ونقلته قناة "المسيرة" على صفحتها الرسمية على "تويتر"، قائلا: "فلنثر ثورة الجياع على عدونا، الذي نقل البنك المركزي، واحتل منابع ثرواتنا النفطية، ومنع حركة الموانئ والمطارات"، مؤكدا أن الثورة في الجنوب هي فعل صحيح؛ لأنها ثورة على من تسبب بالمشكلة الاقتصادية في كل اليمن.

#المسيرة_عاجل| #السيد_عبدالملك_بدرالدين_الحوثي: تحكم قوى العدوان والخونة بالغاز والبترول في #مارب و #شبوة و #حضرموت وعدم الاستفادة من عوائده بـ #الدولار في توفير احتياجات التجار له أثرت على إيرادات البنك المركزي في #صنعاء — المسيرة — عاجل (@MasirahTV) ٤ أكتوبر ٢٠١٨

وحذر عبد الملك الحوثي من جر الناس للفوضى في الداخل، بدعوى أنهم يوجهون البوصلة إلى غير محلها.