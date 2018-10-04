تسجيل
23:17 04 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    سعد الحريري

    رئيس وزراء لبنان يتحدث عن زيارة سوريا والتهجم على الخليج

    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تحدث سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان المكلف، مساء اليوم الخميس، عن فكرة زيارته إلى سوريا، أو قبوله بالتهجم على دول الخليج.

    وجاءت تصريحات الحريري، خلال حوار تلفزيوني في قناة "إم تي في" اللبنانية.

    رئيس تيار المستقبل سعد الحريري
    © AP Photo / Hussein Malla
    الحريري يتوقع تشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع أو 10 أيام
    وقال الحريري: "لن أزور سوريا، ولست الطرف الوحيد الذي لديه مشكلة مع سوريا".

    وتابع قائلا "بل سوريا هي مشكلة إقليمية ودولية، وعلينا الانتظار للحكم على الأمور".

    ومضى رئيس الوزراء المكلف "مصلحة لبنان قبل أي مصلحة أخرى، أنا أعمل لكل لبنان على عكس بعض الأحزاب، وتيار المستقبل مبني على أسس عابرة للطوائف وسيظل على هذه الأسس".

    وأردف بقوله "أنا أعتمد سياسة النأي بالنفس وأنا أؤمن بها".

    وتحدث الحريري عن التهجم على دول الخليج "هل من الحكمة أن نتهجم على دول الخليج، التي يعمل فيها حوالي 400 ألف لبناني، وفي المقابل يطلب منا الحوار مع سوريا؟".

    وقال رئيس الوزراء اللبناني: "مؤتمر سيدر يتضمن مشاريع وإصلاحات وكيفية تحسين القطاع الإنتاجي في البلد، نعم المجتمع الدولي سيساعدنا لكن علينا أن نقوم بإصلاحات لنساعد أنفسنا".

    وأضاف "نعم اليوم وضعنا دقيق في الاقتصاد، ويجب أن نشخص المرض، لنعرف الحل في الموضوع الاقتصادي".

    وكان الحريري قد توقع في نفس الحوار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، خلال أسبوع أو 10 أيام.

    ومنذ  الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/ أيار الماضي، تتنافس الأحزاب الرئيسة على الحقائب الوزارية في لبنان، بينما يبدي المسؤولون والمانحون الدوليون القلق من أن التأخير سيزيد من حدة المشاكل الاقتصادية في البلاد.

    ويواجه لبنان مشكلة تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام، في الوقت الذي تتنافس فيه القوى السياسية على تشكيل الحكومة، بينما تستمر الحكومة الحالية في تصريف الأعمال.

    انظر أيضا:

    لبنان ينتظر غزوا إسرائيليا
    رسالة من الجيش الإسرائيلي إلى ملكة جمال لبنان
    استمرار نقاشات البرلمان العراقي لاختيار الرئيس... باسيل: إسرائيل تردد أكاذيب لتبرير عدوان على لبنان... الفلسطينيون ينهون أول إضراب عام شامل
    لبنان يرد بالوقائع الميدانية على المزاعم الإسرائيلية
    دبابات صدت عدوانا على لبنان تواجه الإرهاب في سوريا
    إليسا تعلق على فوز مايا رعيدي بـلقب "ملكة جمال لبنان" 2018
    بالصور...طالبة صيدلة تتربع على عرش جمال لبنان لعام 2018
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الحريري, أخبار سوريا, أخبار لبنان, الحكومة اللبنانية, سعد الحريري, الخليج, لبنان, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض نسخة لسيارة شركة ليغو (LEGO ) موديل ( Bugatti Chiron) الجديدة معرض السيارات الدولي مونديال دو لوتوموبيل في باريس، أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    تصاميم خيالية...معرض باريس الدولي للسيارت
    الروس ليس عندهم ضمير!
    الروس ليس عندهم ضمير!
    نتائج 3 أعوام من العملية العسكرية الروسية في سوريا
    نتائج العملية العسكرية الروسية في سوريا بعد ثلاثة أعوام من انطلاقها
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك