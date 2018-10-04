رئيس وزراء لبنان يتحدث عن زيارة سوريا والتهجم على الخليج

تحدث سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان المكلف، مساء اليوم الخميس، عن فكرة زيارته إلى سوريا، أو قبوله بالتهجم على دول الخليج.

وجاءت تصريحات الحريري، خلال حوار تلفزيوني في قناة "إم تي في" اللبنانية.

© AP Photo / Hussein Malla الحريري يتوقع تشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع أو 10 أيام

وقال الحريري: "لن أزور سوريا، ولست الطرف الوحيد الذي لديه مشكلة مع سوريا".

وتابع قائلا "بل سوريا هي مشكلة إقليمية ودولية، وعلينا الانتظار للحكم على الأمور".

ومضى رئيس الوزراء المكلف "مصلحة لبنان قبل أي مصلحة أخرى، أنا أعمل لكل لبنان على عكس بعض الأحزاب، وتيار المستقبل مبني على أسس عابرة للطوائف وسيظل على هذه الأسس".

وأردف بقوله "أنا أعتمد سياسة النأي بالنفس وأنا أؤمن بها".

وتحدث الحريري عن التهجم على دول الخليج "هل من الحكمة أن نتهجم على دول الخليج، التي يعمل فيها حوالي 400 ألف لبناني، وفي المقابل يطلب منا الحوار مع سوريا؟".

وقال رئيس الوزراء اللبناني: "مؤتمر سيدر يتضمن مشاريع وإصلاحات وكيفية تحسين القطاع الإنتاجي في البلد، نعم المجتمع الدولي سيساعدنا لكن علينا أن نقوم بإصلاحات لنساعد أنفسنا".

لن أزور سوريا، ولست الطرف الوحيد الذي لديه مشكلة مع سوريا، بل هي مشكلة اقليمية ودولية وعلينا الانتظار للحكم على الأمور #صار_الوقت — Saad Hariri (@saadhariri) October 4, 2018

وأضاف "نعم اليوم وضعنا دقيق في الاقتصاد، ويجب أن نشخص المرض، لنعرف الحل في الموضوع الاقتصادي".

وكان الحريري قد توقع في نفس الحوار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، خلال أسبوع أو 10 أيام.

ومنذ الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/ أيار الماضي، تتنافس الأحزاب الرئيسة على الحقائب الوزارية في لبنان، بينما يبدي المسؤولون والمانحون الدوليون القلق من أن التأخير سيزيد من حدة المشاكل الاقتصادية في البلاد.

ويواجه لبنان مشكلة تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام، في الوقت الذي تتنافس فيه القوى السياسية على تشكيل الحكومة، بينما تستمر الحكومة الحالية في تصريف الأعمال.