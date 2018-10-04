منظمات حقوقية تونسية تحمل السلطات السعودية مسؤولية سلامة خاشقجي

تونس — سبوتنيك. وطالبت 10 منظمات تونسية تعمل في مجال الحريات وحقوق الإنسان في بيان مشترك اليوم الخميس، السلطات السعودية "بتوضيح وضع خاشقجي بعد اختفائه منذ دخوله مقر القنصلية السعودية بإسطنبول أول أمس الثلاثاء".

© صور من المدونين @JKhashoggi إعلامي سعودي يتهم تركيا بإخفاء خاشقجي

وطالبت المنظمات التونسية السلطات السعودية "بتقديم تفسيرات مقنعة حول حادثة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي فورا"، وأعلنت أنها "تخشى أن يضر هذا الاختفاء القسري بسلامته".

ودخل خاشقجي الثلاثاء مقر القنصلية السعودية في إسطنبول الثلاثاء الماضي لإتمام إجراءات عائلية، ولم يخرج منها إلى حد الساعة.

ووقع البيان 10 منظمات حقوقية أبرزها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومركز تونس لحرية الصحافة.

ويعرف الصحفي جمال خاشقجي بكتاباته وتصريحاته الناقدة لسياسات المملكة السعودية منذ أن أصبح الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، ومنذ بدء التحالف بقيادة السعودية تنفيذ عمليات عسكرية في اليمن وتشديد الحصار على وسائل الإعلام وموجة الاعتقالات التي طالت العديد من الناشطات والنشطاء منذ شهر أيار/مايو الماضي.