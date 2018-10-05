عودة أكثر من 400 لاجئا سوريا من لبنان خلال 24 ساعة

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان المركز: "خلال آخر 24 ساعة عاد من سوريا الى لبنان عبر معبري "جديدة يابوس"، و"الدبوسية" 454 لاجئا (بينهم 135 إمرأة و231 طفلا)".
هذا وأعلن المتحدث باسم المركز الوطني لإدارة الدفاع، اللواء يفغيني إيليين، أمس الأربعاء، أن أكثر من 6 آلاف سوري عادو إلى ديارهم خلال الأسبوع الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت، 18 تموز/يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية التي يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.
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