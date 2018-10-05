عودة أكثر من 400 لاجئا سوريا من لبنان خلال 24 ساعة

أعلن مركز استقبال وإيواء اللاجئين الروسي في سوريا، اليوم الخميس، عودة أكثر من 400 لاجئا سوريا من لبنان الى سوريا خلال آخر 24 ساعة.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان المركز: "خلال آخر 24 ساعة عاد من سوريا الى لبنان عبر معبري "جديدة يابوس"، و"الدبوسية" 454 لاجئا (بينهم 135 إمرأة و231 طفلا)".

© REUTERS / Aziz Taher لبنان لن يرغم لاجئين سوريين على العودة لبلادهم

كما أشار المركز الى أن 254 مواطنا عادوا الى مناطق إقامتهم الدائمة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما نفذ الجانب الروسي عمليتين إنسانيتين تم خلالهما توزيع 4.75 طنا من المساعدات الغذائية.

هذا وأعلن المتحدث باسم المركز الوطني لإدارة الدفاع، اللواء يفغيني إيليين، أمس الأربعاء، أن أكثر من 6 آلاف سوري عادو إلى ديارهم خلال الأسبوع الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت، 18 تموز/يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية التي يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.