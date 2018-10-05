جهود للإفراج عن 22 يمنيا حاولوا التسلل إلى أوروبا

وجه وزير الداخلية في إقليم كردستان العراقي كريم سنجاري، يوم الخميس، بالإفراج عن 22 يمنياً بينهم أطفال، احتجزتهم السلطات بسبب مخالفتهم قانون الإقامة ومحاولتهم التسلل إلى أوروبا.

القاهرة — سبوتنيك . ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، أوضح وزير داخلية إقليم كردستان خلال لقائه السفير اليمني لدى العراق الخضر مرمش، أن المحتجزين اليمنيين وقعوا ضحية شبكات الاتجار بالبشر من خلال التهريب عبر العراق وتركيا إلى أوروبا.

وألزم "سنجاري" الشركة التي أحضرت المحتجزين بدفع تكاليف إعادتهم إلى البلدان التي أتوا منها.

في سياق آخر، أفرجت جماعة أنصار الله "الحوثيين" عن 26 شخصاً في محافظة الحديدة غرب اليمن، اعتقلوا بتهم زعزعة الأمن ومساندة قوات التحالف العربي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله عن القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، قوله "إن المفرج عنهم ممن أثبتت التحقيقات عدم ضلوعهم في أعمال تخريبية بشكل مباشر ولم تتلطخ أياديهم بدماء الأبرياء".