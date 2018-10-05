السعوديون يذعرون من "جثة بسرير على الطريق" (فيديو)

استيقظ السعوديون، صباح اليوم الجمعة، على حادثة غريبة في منطقة أبها، والتي أثارت ردود فعل واسعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مع دقات الساعات الأولى من فجر الجمعة، فيديو لجثة تم العثور عليها في منطقة أبها، مغطاة ومربوطة بسرير، وتم وضعها في منتصف الطريق.

وتبين أن الجثة لأحد مخالفي الإقامة، بحسب ما أفادته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية" عن مصادر، أن ما تم العثور عليه في منتصف الطريق هو عبارة عن جثة أحد مخالفي الإقامة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أنه ورد، مساء الخميس، بلاغا عن رصد جثة ملفوفة ببطانية على سرير وموضوعة وسط طريق بوادي الطالع قرب أبها.

وتابع أنه "بمعاينة الجثة من قبل الجهات المختصة، اتضح أنها تعود لشخص من مخالفي نظام الحدود، في العقد الثالث من عمره، وأن وفاته جاءت نتيجة تعرضه لطلقات نارية بسلاح رشاش".

وأوضح المتحدث أنه تمت مباشرة التحريات الأمنية لضبط الجاني والوقوف على ظروف وملابسات الجريمة.

وأشارت مصادر لصحيفة "عاجل" السعودية، إلى أن الجثة تعود لأجنبي، من الجنسية الإفريقية، وتحديدا الإثيوبية.

ودشن مغردون على "تويتر"، هاشتاغ "#جثة_أبها_على_الطريق"، والذي احتل المركز الأول في قائمة أكثر الموضوعات الرائجة على موقع التغريدات الشهير.

وتنوعت التغريدات المشاركة عبر الهاشتاغ، ما بين السؤال عن هوية الجاني، وما بين تعبير البعض عن خوفهم من رؤية الجثة.

#جثه_ابها_علي_الطريق لغز الجريمة في وجود السرير في عرض الطريق 😊 — Ayman (@alsm789654321) October 5, 2018

#جثه_ابها_علي_الطريق الهشتاق يخوف مو قادره انام من الي شفتها 😖 — هنادي🇸🇦 (@hannadi33) October 5, 2018

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