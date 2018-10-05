تركي آل الشيخ: من يقدر على تعديل قراراتي هم ثلاثة فقط (فيديو)

أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، أن قرار بيعه لنادي "بيراميدز" الرياضي نهائي ولا رجعة فيه.

وشارك آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، جزءا من لقاء أجرته معه قناة "العربية" السعودية، والذي قال فيه: "اللي يقدر يعدل قرار تركي آل الشيخ 3 في الدنيا، الله سبحانه وتعالى، ثم ملكي، وسيدي ولي العهد، دول اللي يقدروا يغيروا قرار تركي آل الشيخ".

وتأتي تصريحات تركي آل الشيخ، بعد أيام من وقف بث قناة "بيراميدز" التلفزيوني بصورة نهائية.

وكان تركي آل الشيخ أعلن، في شهر سبتمبر/أيلول،انسحابه من الاستثمار الرياضي في مصر وبيع عقود لاعبي نادي "بيراميدز" أو تسريحهم.

وجاء على لسان المذيع الرئيسي في قناة بيراميدز، مدحت شلبي القول: "قرر معالي المستشار تركي آل شيخ الانسحاب من الدوري المصري وإيقاف الاستثمار الرياضي في نادي بيراميدز وبيع كل عقود اللاعبين المقيدين في الفريق الأول لنادي بيراميدز".

وجاءت الخطوة بعدما ردد جمهور الأهلي- الحاضر مباراة الفريق الأحمر ضد منافسه حوريا الغيني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا- هتافات ضد تركي آل الشيخ، وذلك على خلفية أزمة مباراة السوبر المصري السعودي، وطلب إدارة الأهلي تأجيل بعض المباريات كي يتمكن من المشاركة في اللقاء الذي سيكون على البساط الأخضر في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ليقرر الاتحاد السعودي بعدها إعفاء الأهلي من خوض المباراة.