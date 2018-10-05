روسيا ترصد خروقات لنظام وقف العمليات في سوريا

ومن جهة أخرى قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية بتنفيذ عملية إنسانية واحدة تم من خلالهما إيصال 300 سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي 1.29 طن إلى قرية سليم بريف السويداء. وبشكل عام تم تنفيذ 1953 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3052.25 طن.
وخلال الــ 24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.
ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.
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