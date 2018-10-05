روسيا ترصد خروقات لنظام وقف العمليات في سوريا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا قد رصد خلال الـ24 الساعة الأخيرة 8 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظة اللاذقية (8)، في حين رصد الجانب التركي خرقا واحدا في محافظة حماه (1)

© REUTERS / Ronen Zvulun مركز المصالحة: إصابة عسكري سوري و3 مدنيين جراء قصف المسلحين

موسكو- سبوتنيك . وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عددا كبيرا من خروقات نظام وقف العمليات العسكرية من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب ما زال لا يتناقص.

ومن جهة أخرى قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية بتنفيذ عملية إنسانية واحدة تم من خلالهما إيصال 300 سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي 1.29 طن إلى قرية سليم بريف السويداء. وبشكل عام تم تنفيذ 1953 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3052.25 طن.

وخلال الــ 24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.