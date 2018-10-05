غارات جديدة للتحالف العربي على صنعاء والحديدة

جدد طيران التحالف غاراته على محافظة صنعاء وسط اليمن، استهدف فيها معسكرا للحرس الجمهوري في مديرية أرحب.

القاهرة- سبوتنيك . وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف شن ثلاث غارات على معسكر الصمع التابع لقوات الحرس الجمهوري في مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء وسط تحليق مكثف.

في محافظة الحديدة غربي اليمن، ذكر المصدر أن قتيلاً سقط وجريحين بغارة لطيران التحالف على منزل نائب مدير فرع مصلحة شؤون القبائل إبراهيم الشراعي في حي 7 يوليو/تموز بمدينة الحديدة.

وأضاف أن التحالف استهدف بغارتين فناء مصنع كمران للسجائر في مديرية المراوعة شرق الحديدة، كما نفذ غارة على معسكر الجبانة التابع للدفاع الساحلي في مديرية الصليف شمال غربي مدينة الحديدة.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015، لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمائة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوي