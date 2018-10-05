6 آلاف جلدة والسجن 80 عاما... تنفيذ عقوبة دهس رجل مرور سعودي (فيديو)

ونفذت سلطات محافظة جدة عقوبة الجلد بحي الحمراء في حق أربعة أشخاص من بينهم سعودي واحد و3 تشاديين، بحيث تم جلد كل منهم 1500 جلدة متفرقة لمدة أسبوع، وتم التنفيذ بنفس موقع الاعتداء بحي الحمراء، حسبما ذكرت صحيفة عاجل السعودية.

يشار إلى أن الأحكام شملت سجن المتهم الرئيسي 18عاما، وعلى اثنين آخرين بالسجن كل واحد منهما لمدة 16 عاما، والمتهم الرابع 15 عاما، و3 متهمين 5 سنوات لكل منهم، والجلد لكل متهم 100 جلدة كل سنة مقترنة بمدة محكوميتهم، كذلك إبعاد جميع المحكوم عليهم من غير السعوديين الذين صدرت عليهم الأحكام المذكورة فور انقضاء محكوميتهم.

وترجع تفاصيل القضية إلى انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه عدد من الأشخاص يقودون درجات بخارية خاصة بالشواطئ، في كورنيش جدة بحي الحمراء أثناء اعتدائهم على حارس أمن بحي الحمراء، بالإضافة إلى دهسهم رجل أمن من منسوبي المرور بمحافظة جدة.