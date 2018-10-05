شاهد بالفيديو ردة فعل جنود سوريين بعد مزحة زميلهم برمي قنبلة بينهم

تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي السورية فيديو يظهر ردة فعل عدد من الجنود السوريين عندما رمى زميلهم قنبلة بينهم ممازحا إياهم على اعتبار أنها ستنفجر فيما كانت القنبلة غير مفعلة.

وأظهر الفيديو كيف مازح أحد العسكريين السوريين زملاءه وألقى قنبلة غير مفعلة بينهم، وردة فعل الجنود الذين انتشروا بشكل عشوائي بعد ذلك، في مشهد أثار روح الفكاهة والدعابة التي يتمتع بها جنود الجيش السوري.