في ذكرى العبور المصري... رسالة من الملك سلمان وولي العهد إلى السيسي

أرسل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، رسالة إلى رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أرسل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى يوم العبور.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق واطراد التقدم والازدهار.

وأيضا أرسل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى يوم العبور.

وتحل غدا السبت الذكرى الـ 45 لعبور الجيش المصري خط بارليف أكبر مانع ترابي، صنعه الجيش الإسرائيلي خلال احتلاله لمنطقة سيناء، والتي استعيدت خلال حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1973.