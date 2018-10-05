في ذكرى العبور المصري... رسالة من الملك سلمان وولي العهد إلى السيسي

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أرسل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى يوم العبور.
وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق واطراد التقدم والازدهار.
#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يهنئان #الرئيس_المصري بذكرى #يوم_العبور.#واس pic.twitter.com/wwmK4MHK3A— واس (@spagov) ٥ أكتوبر ٢٠١٨
وأيضا أرسل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى يوم العبور.
وتحل غدا السبت الذكرى الـ 45 لعبور الجيش المصري خط بارليف أكبر مانع ترابي، صنعه الجيش الإسرائيلي خلال احتلاله لمنطقة سيناء، والتي استعيدت خلال حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1973.
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