تسجيل
16:50 05 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    أطفال في مدينة الحديدة / اليمن

    الصحة العالمية تلقح آلاف في اليمن من الكوليرا خلال فترة الهدنة

    © REUTERS / Abduljabbar Zeyad
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01

    أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن اكثر من 306 آلاف شخص في اليمن، من بينهم اكثر من 164 ألف طفل تحت سن الـ 15، حصلوا على تلقيح ضد الكوليرا، ضمن حملة قامت بها المنظمة بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

    مقر منظمة الصحة العالمية
    © AFP 2018 / YURI GRIPAS
    "الصحة العالمية" توضح حقيقة لقاح ملوث يسبب شللا للأطفال
    موسكو- سبوتنيك. وجاء في تقرير المنظمة الذي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أن أكثر من 306 آلاف شخصا في اليمن حصلوا على لقاحات ضد الكوليرا، من بينهم 164 ألف طفلل تبلغ أعمارهم اقل من 15 عاماً، في حملة تستمر حتى هذا اليوم

    وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "نجاح حملة التلقيح اليوم تدل على ما نستطيع أنجاره بشكل جماعي للأطفال والعائلات في اليمن، عندما يتوقف القتال ويصبح الوصول الإنساني متاحا".

    وأوضح تقرير المنظمة أن 3 آلاف من عمال الصحة قاموا بتنفيذ هذه الحملة في منطقة الحديدة وإب، حيث أتاحت الهدنة التي عرفت "بأيام الهدوء" التي اتفق عليها أطراف النزاع القيام بها.

    ورجحت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الأشخاص الذين سيتلقون التلقيح وفقا لتقارير النهار الأخير للحملة والذي يصادف اليوم.

    ومن جانبه قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم: "من غير المقبول أن يموت الناس من الأمراض التي يمكن الوقاية منها"

    واعرب ادهانوم، عن امتنانه لحملة اللقاح هذه قائلاً: "نحن ممتنون لحملة اللقاح هذه، اللقاح هو واحد من العديد من الخدمات الصحية التي يحتاجها الناس، وبالنهاية فإن السلام هو الطريق الوحيد للصحة".

    وجددت كل من منظمة اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، في البيان، دعواتهما لجميع أطراف النزاع، الالتزام بالتزاماتهما القانونية لوقف الهجمات ضد البنية التحتية المدنية وضمان الوصول الآمن وغير المشروط والمستدام لجميع الأطفال المحتاجين في اليمن، حيث تشكل أيام الهدنة خطوة إيجابية نحو توفير المجال الإنساني للمساعدات للوصول إلى الأطفال والأسر الضعيفة ومساعدتهم على البقاء على قيد الحياة في واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية شراسة في العالم.

    وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعربت، في الثاني من آب/أغسطس الماضي، عن قلقها من موجة تفشي جديدة للكوليرا في اليمن بعد انحسار الموجة الثانية أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2017، وتسببها في وفاة أكثر من 2300 حالة وإصابة نحو مليون شخص، وهو ما دفع الأمم المتحدة وشركاءها إلى تنفيذ جولة أولى من حملة تحصين ضد الكوليرا بلقاح فموي، في الرابع من أب/أغسطس الماضي استهدفت أكثر من 500 ألف شخص في مديريتي الحالي والمراوعة بمحافظة الحديدة غرب اليمن، وفي مديرية حزم العدين بمحافظة إب وسط البلاد.

    ويعاني اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي يشنها تحالف عسكري تقوده السعودية، منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء "الحوثيون" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

    وأسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.

     

    انظر أيضا:

    "الصحة العالمية" توضح حقيقة لقاح ملوث يسبب شللا للأطفال
    منظمة الصحة العالمية تكشف السبب الرئيسي للوفاة في العالم
    سلطنة عمان تستضيف الاجتماع الوزاري لمنظمة الصحة العالمية
    الكونغو: منظمة الصحة العالمية تزور مرض الإيبولا
    منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر انتشار إيبولا في جمهورية الكونغو
    منظمة الصحة العالمية: الأعمال العدائية الأخيرة في جنوب سوريا تسببت في نزوح 210 ألف شخص
    منظمة الصحة العالمية تعلن رسميا: المتحول جنسيا ليس مضطربا عقليا
    منظمة الصحة العالمية تحذر من مخاطر ألعاب الفيديو على الصحة العقلية
    خبراء بمنظمة الصحة العالمية: تفشي الإيبولا بالكونغو لا يمثل حالة طوارئ صحية دولية حتى الآن
    الكلمات الدلالية:
    منظمة الصحة العالمية, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    طالبة كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية، مايا رعيدي، تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018
    من "حضن ماكرون" وملكة جمال لبنان إلى تسليم "إس-300" لسوريا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    نتنياهو يخضع للتحقيق بتهم فساد وخيانة الأمانة
    "جرائم كبرى" تلاحق نتنياهو
    نتائج 3 أعوام من العملية العسكرية الروسية في سوريا
    نتائج العملية العسكرية الروسية في سوريا بعد ثلاثة أعوام من انطلاقها
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك