السعودية تتضامن مع تركيا بشأن الحادث الإرهابي

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، تضامنها مع دولة تركيا، بعد الحادث الأليم الذي تعرضت له، أمس الخميس.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة عسكرية في إقليم بطمان الواقع بجنوب شرقي تركيا، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب تركيا في محاربة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وأيا كان مصدره، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، بحسب "واس".

وأعلن مكتب حاكم إقليم "بطمان" الواقع جنوب شرقي تركيا، أمس الخميس، مصرع 7 جنود وإصابة 5 آخرين، آثر انفجار عبوة ناسفة زرعها متمردون أكراد على جانب الطريق في الإقليم.

وكان حدث شد وجذب، أمس الخميس، بين وزارتي الخارجية السعودية والتركية بشأن اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقي.



© AP Photo / Nariman El-Mofty أزمة خاشقجي... السفير التركي يصل إلى الخارجية السعودية

وقالت وزارة الخارجية السعودية، أمس الخميس 4 أكتوبر/تشرين الأول، إن وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية، يستقبل السفير التركي في الرياض، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وكانت وزارة الخارجية التركية، قد استدعت السفير السعودي في أنقرة، على خلفية فقدان الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة، الأربعاء الماضي، بشأن مكان الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، الذي انتقل إلى واشنطن العام الماضي، ولم يره أحد منذ دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول.

ونفى السفير السعودي في أنقرة، وليد عبد الكريم الخريجي، علم بلاده بأية معلومات حول الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي المفقود منذ يومين، مؤكدا أنهم يواصلون البحث في الموضوع.

من جانبها، قالت الخارجية السعودية، إن عادل مرداد، وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية والاقتصادية، استقبل السفير التركي في الرياض، أردوغان كوك، لإجراء محادثات، بشأن عملية اختفاء الصحفي السعودي.