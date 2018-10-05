بالفيديو... علاء مبارك يعلق على ذكرى "نصر أكتوبر"

علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على حلول الذكرى الـ45 لحرب أكتوبر/ تشرين الأول وذلك بنشر مقطع فيديو لوالده في فترة الحرب.

نشر علاء مبارك، عبر حسابه الموثق على موقع "تويتر"، مقطع فيديو مصحوبا بتعليق قال فيه: "تحية تقدير واعتزاز لأرواح الشهداء ولروح الرئيس الراحل أنور السادات رحمة الله عليه بطل الحرب والسلام، ولأبطال قواتنا المسلحة في ذكري نصر أكتوبر 73".

وأضاف علاء مبارك:

بكل فخر واعتزاز تحية خاصة من القلب لوالدي في ذكري هذا اليوم العظيم.

تحية تقدير وإعتزاز لأرواح الشهداء ولروح الرئيس الراحل انور السادات رحمه الله عليه بطل الحرب والسلام ولأبطال قواتنا المسلحة في ذكري نصر أكتوبر ٧٣ ، وبكل فخر وإعتزاز تحية خاصة من القلب لوالدي في ذكري هذا اليوم العظيم pic.twitter.com/8s8REFzLEN — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) October 4, 2018

يشار إلى أن الفيديو الذي نشره علاء مبارك يعرض شهادة السادات عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي كان وقت حرب أكتوبر قائدا للقوات الجوية المصرية في الحرب، كما عرض الفيديو شهادة مبارك عن دور القوات الجوية المصرية في حرب أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973، وقوله إن "أسعد أيام حياتي يوم رفعت علم مصر فوق أرض سيناء".

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد قررت، يوم 20 سبتمبر/أيلول الماضي، قبول التظلم المقدم من نجلي الرئيس المصري الأسبق علاء وجمال مبارك و5 آخرين في القضية المتهمين فيها بالتلاعب بالبورصة، بكفالة مالية قدرها 100 ألف (نحو 5.5 آلاف دولار) لكل منهم، وحددت يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر لنظر القضية.