اجتماع مصري ياباني لتعزيز الحوار الاستراتيجي بين البلدين

ترأس وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الياباني تارو كونو، اجتماعا لبحث آلية الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

القاهرة — سبوتنيك. قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، اليوم الجمعة في بيان، "ترأس السيد سامح شكري وزير الخارجية مع نظيره الياباني تارو كونو اجتماع آلية الحوار الاستراتيجي بين البلدين خلال زيارته الأول إلى العاصمة اليابانية طوكيو، والتي أجرى خلالها العديد من اللقاءات مع كبار المسؤولين اليابانيين".

وأشار المتحدث إلى أن "تدشين آلية الحوار الاستراتيجي بين البلدين يأتي في إطار حرص القيادة السياسية في كل من مصر واليابان على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يرقى إلى تطلعات شعبي البلدين، وفي ضوء العلاقات التاريخية بين الجانبين".

وأضاف البيان أن اللقاء تناول "عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك مثل إصلاح مجلس الأمن، وجهود نزع السلاح النووي على المستوى الدولي، وتطورات الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، وجهود إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في كل من سوريا واليمن وليبيا".

وتناول شكري، خلال اللقاء، "جهود الحكومة المصرية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، والإنجازات المحققة في هذا الصدد بشهادة كبرى المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، داعياً الجانب الياباني إلى الاستثمار في تلك المشروعات خاصة في ظل حرص الحكومة المصرية على توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية"، بحسب البيان.

وذكر حافظ أن "الوزيرين ناقشا خلال الاجتماع التعاون في مجال التعليم من خلال إطلاق الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم "إي جيه إيه بي" منذ مارس/آذار 2016، وما توفره من منح دراسية للمواطنين المصريين، وكذا الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، فضلا عن مشروع المدارس المصرية اليابانية الذي بدأ العمل به الشهر الماضي".

كما طرح وزير الخارجية خلال الاجتماع البرامج والمشروعات التنموية للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية، في أفريقيا والتعاون الحالي بين الوكالة المصرية ونظيرتها اليابانية "الجايكا"، وفرص تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، وفقا للبيان.