بعد تعرض قريته لمجزرة... سوري يبتكر قاعدة ذكية للرشاشات الروسية... فيديو

شن مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في 25 يوليو/ تموز الماضي هجوما دمويا على قرى الريف الشرقي لمحافظة السويداء راح ضحيته نحو 250 مدنيا، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى والمخطوفين.

المهندس الشاب حمزة سلام من قرية شريحي التي فقدت في ذلك اليوم العشرات من أبنائها بين قتيل ومصاب ومخطوف، بدأ بتصميم فكرة من ابتكاره لتأمين الحماية لقريته ضد أي هجوم مستقبلي قد تتعرض له، قبل أن تترجم هذه الفكرة إلى تطبيق عملي أثمر سلاحا فعالا يمكن أن يحقق الغايات المرجوة منه.

© Sputnik . Bassem Haddad فرار "داعش" إلى عمق بادية السويداء وفلوله تحت ضربات الجيش السوري