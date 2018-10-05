خبراء الإعلام يدعون لتحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف

اختتمت الحلقة النقاشية العلمية السادسة لفريق الخبراء الدائم التابع لجامعة الدول العربية، المعني بمكافحة الإرهاب والعنف في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في العاصمة الأردنية عمان.

وبحسب بيان لسفارة السودان اليوم حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أوصت اللجنة بتحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف في مجال الإعلام.

© AP Photo / تركيا: لا يمكن لأحد مكافحة الإرهاب بمفرده

ودعت الحلقة النقاشية السادسة أجهزة الإعلام العربية إلي تأكيد وتفعيل دور الإعلام تجاه مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات والألعاب الإلكترونية التي تنمي العنف وتروج للإرهاب.

وطالبت الحلقة المؤسسات الاعلامية العربية الرسمية والخاصة للعمل علي إشاعة ثقافة السلام، وتفعيل القوانين التي تؤمن المجتمعات العربية من تنامي العنف.

ودعا الخبراء العرب المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم للتنسيق بين المنظمات العربية المعنية لترسيخ وتعزيز مفاهيم الوسطية، وتعزيز الشراكة المجتمعية بتبصير الرأي العام بمسؤولياته الأسرية للارتقاء بالوعي الثقافي للمجتمع و حماية افراده من الأفكار الإرهابية والمتطرفة.

وشهد حوار اللجنة العديد من الإشادات بتنظيم السودان الملتقي العربي الأول لمكافحة الإرهاب.

وأشار عدد من أعضاء فريق الخبراء إلي مسارعة السودان، ليكون الدولة العربية الأولي في تنظيم الفعاليات التي نادت بها الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب.

وبحسب البيان "أشاد الخبراء بتشريف الرئيس عمر البشير ومخاطبته المنتدي، الذي انعقد في الثامن عشر من أغسطس/ أيلول العام ٢٠١٦ بالخرطوم، والإفادات والأفكار المهمة التي وردت في خطاب فخامته.

وكان السودان قد شارك بفعالية في جلسات النقاش، وتم اختيار السودان عضوا في لجنة صياغة التوصيات واعتمدت مقترحات السودان بإعادة صياغة العديد من التوصيات.