اليمن: "أنصار الله" تقصف مخيما للنازحين في الحديدة... والحكومة تتحدث

قصفت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، مخيما للنازحين في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، "استنكر بشدة وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، قصف المليشيا الحوثية لمخيم بني جابر للنازحين في الخوخة بمحافظة الحديدة، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة آخرين بجراح بالغة وإلحاق أضرار كبيرة بالمخيم الممول من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".

© REUTERS / HANDOUT السعودية تتضامن مع تركيا بشأن الحادث الإرهابي

وقال الوزير فتح "إن استهداف مخيمات النازحين، والمراكز الإنسانية جريمة في كافة القوانين والمبادئ الدولية والإنسانية، خصوصا وأن ميليشيا الحوثي سبق وأن قصفت مركز إعادة وتأهيل المجندين من قبل المليشيا في محافظة مأرب، وما زالت مستمرة باستهداف المراكز الإنسانية".

وحث الوزير سلطات محافظة الحديدة والمنظمات الإغاثية في المنطقة على "تقديم الخدمات الضرورية والمتطلبات الإغاثية، وإعداد تقرير شامل عن الأضرار والرفع بها إلى الحكومة في أقرب وقت.

وطالب فتح "المجتمع الدولي ممارسة الضغوطات، لوقف هذه الجرائم بشكل فوري واتخاذ مواقف جادة وحازمة لمنع استمرار هذه الأعمال الإرهابية، التي تقوم بها المليشيا بحق أبناء الشعب اليمني بشكل يومي".

ودعا فتح، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليزا غراندي، إلى "رصد هذه الجرائم الإرهابية ورفعها لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وإظهار بشاعة ما تقوم به المليشيا من جرائم إنسانية بحق المدنيين والنازحين والشعب اليمني بشكل عام".

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/آذار 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي، والتي أدت لمقتل وإصابة عشرات الآلاف، فضلا عن تراجع حاد في الاقتصاد وعملة البلاد.