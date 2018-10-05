بعد تحديد موعد الانسحاب من اليمن... السودان يحسم الموقف من التحالف مع السعودية

وجدد الوزير، في كلمة له في ختام فعاليات المشروع التدريبي "أحفاد تهراقا 2"، الذي نفذته القوات المسلحة السودانية في منطقة جبال شاكوت شمال شرقي مدينة الجيلي، "التزام السودان بالدفاع عن مصالح الأمة والإسهام في تحقيق أمنها واستقرارها"، وفقا لشبكة "الشروق" السودانية.
وقال:
"موقفنا مع المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين، موقف مبدئي وأخلاقي، لا مزايدة ولا ابتزاز".
من جانبه أكد الفريق أول دكتور ركن كمال عبدالمعروف الماحي، رئيس الأركان المشتركة، "جاهزية القوات المسلحة (السودانية) للتصدي لكل أشكال التآمر والاستهداف"، بحسب وكالة السودان للأنباء.
وأشار إلى "تكاتف أجهزة الدولة وقواها الشاملة التي تعمل كمنظومة واحدة للحفاظ علي الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة"، مضيفا: "ندرك كل أشكال التآمر والاستهداف المرصودة بعين ساهرة ويقظة تامة لا تعرف الغفوة".
وعلت المطالبات في البرلمان السوداني، بسحب الجنود السودانيين من اليمن، تزامنا مع إعلان وزارة الدفاع، في الفترة الماضية أنها تُقيّم إيجابيات وسلبيات مشاركة قواتها بالحرب الدائرة في اليمن.
ومنذ مارس 2015 اتخذ السودان قرارا بالمشاركة في تحالف عسكري تقوده السعودية ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، وأرسلت الخرطوم آلاف الجنود المشاة إلى هناك.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)