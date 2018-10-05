بعد تحديد موعد الانسحاب من اليمن... السودان يحسم الموقف من التحالف مع السعودية

أدلى وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، بتصريحات جديدة فيما يخص التحالف العسكري مع السعودية في حرب اليمن.

وجدد الوزير، في كلمة له في ختام فعاليات المشروع التدريبي "أحفاد تهراقا 2"، الذي نفذته القوات المسلحة السودانية في منطقة جبال شاكوت شمال شرقي مدينة الجيلي، "التزام السودان بالدفاع عن مصالح الأمة والإسهام في تحقيق أمنها واستقرارها"، وفقا لشبكة "الشروق" السودانية.

وقال:

"موقفنا مع المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين، موقف مبدئي وأخلاقي، لا مزايدة ولا ابتزاز".

© AP Photo / Nasser Nasser السودان يعلن رسميا موعد انتهاء مشاركته في حرب اليمن... ويبعث رسالة للحوثي

وكان العميد الركن حافظ التاج، قائد لواء الحزم الثاني السوداني، المشارك ضمن قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، قال في مقابلة مع موقع " سبتمبر نت " المقرب من الجيش اليمني، إن القوات السودانية ستغادر اليمن "بعد تحقيق النصر وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن"، مضيفا أن "القوات المشتركة التي تحارب إلى جانب إخوانهم اليمنيين سوف تكون نواة لجيش عربي قوي يمتلك تجارب قتالية عالية".

من جانبه أكد الفريق أول دكتور ركن كمال عبدالمعروف الماحي، رئيس الأركان المشتركة، "جاهزية القوات المسلحة (السودانية) للتصدي لكل أشكال التآمر والاستهداف"، بحسب وكالة السودان للأنباء.

وأشار إلى "تكاتف أجهزة الدولة وقواها الشاملة التي تعمل كمنظومة واحدة للحفاظ علي الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة"، مضيفا: "ندرك كل أشكال التآمر والاستهداف المرصودة بعين ساهرة ويقظة تامة لا تعرف الغفوة".

وعلت المطالبات في البرلمان السوداني، بسحب الجنود السودانيين من اليمن، تزامنا مع إعلان وزارة الدفاع، في الفترة الماضية أنها تُقيّم إيجابيات وسلبيات مشاركة قواتها بالحرب الدائرة في اليمن.

ومنذ مارس 2015 اتخذ السودان قرارا بالمشاركة في تحالف عسكري تقوده السعودية ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، وأرسلت الخرطوم آلاف الجنود المشاة إلى هناك.