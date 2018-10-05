إطلاق صاروخين باليستيين على السعودية

أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية التابعة لحكومة الحوثيين في صنعاء، بأن القوات التابعة لها أطلقت صاروخين طراز "زلزال 1" على تجمعات عسكرية سعودية في جيزان.

القاهرة — سبوتنيك. وأصابت الصواريخ تجمعات القوات الحكومية اليمنية والسعودية في منفذ علب الحدودي في قطاع عسير السعودي.

© AFP 2018 / Ashraf Shazly بعد تحديد موعد الانسحاب من اليمن... السودان يحسم الموقف من التحالف مع السعودية

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم إطلاق صاروخين محليي الصنع نوع زلزال 1 على تجمعات عسكرية سعودية في جبل الشبكة وخلف جبل العمود في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية واستهداف تجمعات للجيشين السعودي واليمني قبالة منفذ علب الحدودي في قطاع عسير بصاروخين من ذات النوع".

وقصفت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، مخيما للنازحين في محافظة الحديدة غربي اليمن.

حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، "استنكر بشدة وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، قصف المليشيا الحوثية لمخيم بني جابر للنازحين في الخوخة بمحافظة الحديدة، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة آخرين بجراح بالغة وإلحاق أضرار كبيرة بالمخيم الممول من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".