إطلاق صاروخين باليستيين على السعودية

القاهرة — سبوتنيك. وأصابت الصواريخ تجمعات القوات الحكومية اليمنية والسعودية في منفذ علب الحدودي في قطاع عسير السعودي.
وقصفت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، مخيما للنازحين في محافظة الحديدة غربي اليمن.
حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، "استنكر بشدة وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، قصف المليشيا الحوثية لمخيم بني جابر للنازحين في الخوخة بمحافظة الحديدة، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة آخرين بجراح بالغة وإلحاق أضرار كبيرة بالمخيم الممول من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".
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