17 قتيلا وجريحا في صفوف "أنصار الله" بمحاولة تسلل شمال البيضاء

القاهرة — سبوتنيك. وذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر": أن مواجهات عنيفة أعقبت محاولة ميليشيا الحوثي الانقلابية التسلل باتجاه مواقع عسكرية في اليسبل ومخابي القردعي بجبهة قانية شمال البيضاء.
وأشار إلى "استعادة قوات الجيش طقما قتالياً وعددا من الأسلحة المتنوعة كانت الميليشيا نهبتها من معسكرات الجيش".
من جهة ثانية، قالت "قناة المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" إن مسلحي الجماعة نفذوا عمليات استهدفت مواقع للجيش في هضبة جميل بجبهة قيفة في البيضاء.
وأضافت أن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف القوات الحكومية إثر العمليات.
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