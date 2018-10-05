السعودية تلاحق مئات الآلاف من الوافدين

لاحقت السلطات السعودية مئات الآلاف من الوافدين، وذلك في الفترة ما بين 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وحتى يوم 29 من الشهر نفسه.

ونفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية 327 ألف جولة ميدانية، لمتابعة قرار توطين 12 نشاطا، حسب صحيفة "المدينة" السعودية.

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE "نشاطات غير وطنية" تدفع السعودية لاتخاذ إجراءات جديدة ضد الوافدين

وأسفرت الجولات الميدانية عن 281 ألف مخالفة في المنشآت السعودية.

واتخذت وزارة العمل السعودية قرارا بـ"سعودة" 12 وظيفة لن يعمل فيها غير السعوديين.

ونشرت صحيفة "سبق" السعودية تقريرا، أشارت فيه إلى أن وزارة العمل ستحظر بدءا من العام الهجري الجديد 1440، 4 أنشطة على غير السعوديين.

أما في يناير/ كانون الثاني 2019، سيتم حظر عمل غير السعوديين في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات الساعات، ومحلات النظارات، وخلال شهر مايو/ أيار 2019 سيتم حظر عمل غير السعوديين في محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات.

وتوعدت الوزارة جهات العمل بتطبيق العقوبات، بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.