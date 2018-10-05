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22:25 05 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    محمد بن سلمان

    محمد بن سلمان يكشف عن حدث كبير بعد 15 يوما

    © AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE
    العالم العربي
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    كشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة على أعتاب صفقة "كبرى" وصفها بـ"المذهلة" بعد 15 يوما أو في غضون أسبوعين على حد قوله.

    وقال محمد بن سلمان، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، نشرت مساء اليوم الجمعة إن تلك الصفقة ستكون مع "شركات كبرى"، وستكون بعيدة عن مجال النفط.

    ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحيي أمير الكويت الشبخ صباح الجابر الصباح خلال زيارته للكويت، 30 سبتمبر/أيلول 2018
    © REUTERS / HANDOUT
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    وتابع "هذه لن تكون الصفقة الوحيدة، بل هي واحدة من صفقات الاستثمار الأجنبي التي سيتم الإعلان عنها قريبا".

    ورفض ولي العهد كافة محاولات "بلومبرغ" لمعرفة طبيعة تلك الصفقة، وهل من الممكن أن تكون مع شركة "تسلا" الأمريكية أم لا.

    وكانت تقارير عديدة قد ألمحت إلى أن الإعلان، الذي خرج به إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية، أنه يسعى لتحويل "تسلا" إلى شركة خاصة، وأنه تلقى عرضا للاستحواذ على الشركة مقابل 71 مليار دولار أمريكي.

    قال موسك، إنه حصل على تمويل من مشتر خاص، وأشار ضمنا إلى أن العرض الذي حصل عليه يقدر سهم "تسلا" بنحو 420 دولار أمريكي.

    وقفزت أسهم الشركة في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية، قالت فيه إن السعودية استحوذت، عن طريق صندوقها السيادي، على حصة ضخمة من أسهم شركة "تسلا".

    من جانبه، قال موقع "بزنس إنسايدر" الاقتصادي المتخصص إن إعلان موسك، الذي هز الأسواق العالمية، يجعل "تسلا" أمام خيارين لا ثالث لهما، وهو القبول إما بالسعودية أو الصين كمستثمر جديد على أسهمه.

    جمال خاشقجي
    © صور من المدونين @JKhashoggi
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    وتحدث ابن سلمان عن "تسلا" قائلا "في الواقع تابعت تسلا كثيرا، وركبت واحدة من سياراتها مع العاهل الأردني الملك عبد الله، أعتقد أن ذلك كان في لوس أنجلوس، لكني لم أقد واحدة منها من قبل، لكنهم يقولون لي إنها جيدة للغاية".

    وتابع "لم أطلب منه (الملك عبد الله) قيادتها، لكنها كانت عملية سلسة جدا، ولم تحدث أي ضوضاء، وأعتقد أنها ستكون صناعة واعدة جدا في المستقبل".

    ومضى "ربما لا أخطط لاقتناء واحدة اليوم، ربما يكون في المستقبل".

    أما عن إمكانية أن تكون تلك الصفقة مع "تسلا" قال "استثمرنا في تسلا مثل أي مستثمر مالي آخر في سوق الأسهم، لكن هناك مناقشات مع الكثير من الشركات، لكننا لم نعلن شيء في هذا المجال".

    وقال إنه لم يلتق إيلون موسك، مؤسس "تسلا"، أبدا، وتابع "لكن أعتقد أن هناك خطرا من الاستثمار في تسلا، لأن صندوق الثروة السيادي السعودي يمتلك أسهما في تسلا".    

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