ابن سلمان يكشف معلومات جديدة للمرة الأولى عن احتجاز الأمراء في "ريتز كارلتون"

كشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، معلومات جديدة للمرة الأولى عن احتجاز العديد من الأمراء والمسؤولين في "ريتز كارلتون".

وتحدث الأمير في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، نشرت اليوم الجمعة، عن الرقم الذي حصلت عليه السعودية من "ريتز كارلتون"، قائلا "لست متأكدا من الرقم، لكني أعتقد أنه أكثر من 35 مليار دولار الآن".

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وتابع، "نعتقد أنه سنصل إلى الرقم المنشود خلال العامين المقبلين، حيث تم تحويل نحو 40% من القيمة المنشودة نقدا حاليا، وهناك 60% أصول تمتلكها السعودية سيتم تحويلها قريبا".

وكانت السلطات السعودية قد احتجزت عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بناء على أوامر ولي العهد محمد بن سلمان وجرى استجوابهم في فندق الريتز كارلتون الفاخر في الرياض.

وأطلقت السلطات سراح معظم المحتجزين، بعد تبرئة ساحتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة، تمكنت خلالها المملكة من استرداد أكثر من 100 مليار دولار.

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وأوضح ابن سلمان أن كافة الشركات والأصول، تذهب أموالها إلى خزينة الدولة.

وقال ولي العهد السعودي "بعد سنتين من الآن، تلك القضية ستكون مغلقة تماما".

ورفض ابن سلمان الرد على سؤال "بلومبرغ" حول إذا ما كانت هناك محاكمات أخرى ضد معتقلي "الريتز" حاليا، واكتفى بالرد "أنا آسف، ليس لدي معلومات، لا أريد تضليلك".

ورد على سؤال عما إذا كان هناك أشخاص لا يزالوا محتجزين في قضايا "ريتز"، قال ابن سلمان "أنا أيضا آسف، لعدم توفر البيانات الدقيقة… لا يوجد سوى 8 أشخاص، وهم مع محاميهم ويواجهون القضاء، الذي لدينا في السعودية".