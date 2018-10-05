30 قتيلا في صفوف "الحوثيين" بغارات لطيران التحالف شمال لحج

أعلن الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، مقتل نحو 30 مسلحا من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مساء الخميس، بقصف جوي في محافظة لحج جنوبي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. نقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب، قوله "تلقت الميليشيا منتصف ليلة أمس، ضربة موجعة حينما استهدف طيران التحالف بغارات مجاميع من عناصرها كانت تتوافد إلى قمة جبل المدور في بيت حاميم، المطل على الخط العام الرابط بين منطقة الشريجة ومديرية الراهدة شمال لحج".

وأكد النقيب "أن الغارات أسفرت عن مصرع نحو 30 من عناصر الميليشيا، وإصابة عدد كبير منهم، علاوة على تدمير آليات قتالية تابعة لهم".

وذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" "أن مواجهات عنيفة أعقبت محاولة ميليشيا الحوثي الانقلابية التسلل باتجاه مواقع عسكرية في اليسبل ومخابي القردعي بجبهة قانية شمال البيضاء".

وأكد "أن الجيش أحبطت محاولة الميليشيا وكبدوها 17 قتيلاً وجريحاً، فيما لاذ العشرات منهم بالفرار باتجاه منطقة الوهبية التابعة لمديرية السوادية شمال البيضاء".

وأشار إلى "استعادة قوات الجيش طقما قتالياً وعددا من الأسلحة المتنوعة كانت الميليشيا نهبتها من معسكرات الجيش".

من جهة ثانية، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" إن مسلحي الجماعة نفذوا عمليات استهدفت مواقع للجيش في هضبة جميل بجبهة قيفة في البيضاء.

وأضافت أن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف القوات الحكومية إثر العمليات.