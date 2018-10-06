الخرطوم وجوبا تتفقان على تطوير التعاون العسكري

اختتمت، يوم الجمعة، المباحثات العسكرية بين السودان ودولة جنوب السودان، ووقع رؤساء أركان البلدين على محضر المباحثات توطئة لتطوير الاتفاق إلى مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري.

موسكو — سبوتنيك. وفي تصريحات صحفية عقب التوقيع، أشار رئيس الأركان المشتركة السوداني، الفريق الأول كمال عبد المعروف الماحي، إلى أن المباحثات جاءت في ظروف ملائمة تتيح الانطلاق بعلاقات التعاون العسكري بين البلدين إلى الأمام والتوصل إلى تفاهمات مشتركة تمهد الطريق لإحداث اختراق كبير في عدد من القضايا العالقة.

© AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY السودان: بيان عسكري بعد فيديوهات مرعبة في العاصمة

وأشار عبد المعروف، إلى تكامل الأدوار والعمل المشترك والتوافق عبر الآليات المقترحة لإقرار المنطقة العازلة والخط الصفري وفتح المعابر والحدود قبل نهاية العام.

وقال عبد المعروف: "أمن السودان من أمن جنوب السودان وأمن جنوب السودان من أمن السودان".

وأضاف: "وفقا لهذه الرؤية تتكامل الأدوار لتبادل المصالح بما يخدم الأمن والاستقرار في البلدين".

ومن جانبه، أكد الفريق الأول، قبريال جوك ريك، الالتزام الكامل بما تم التوصل إليه، وقال أن ذلك يعتبر دفعة قوية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين بشقيها السياسي والعسكري مضيفاً أن المباحثات التي جرت تعتبر فتحاً جديداً في مختلف مجالات التعاون العسكري وسبل تعزيزها وتطويرها والخروج بها إلى آفاق أرحب.

وأختتم ريك زيارته للخرطوم، والتي استغرقت 5 أيام، أجري خلالها مباحثات مع نظيره السوداني عبد المعروف والتقى رئيس الجمهورية ووزير الدفاع.